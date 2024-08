Przemysław Babiarz wraca do komentarza! Oficjalny komunikat TVP. Mowa o etyce dziennikarskiej

Afera wybuchła w ostatni piątek w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. - Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział Babiarz w odniesieniu do piosenki "Imagine". I się zaczęło!

Internet zapłonął. Jedni chwalili Babiarza za te słowa, inni - ganili. Efekt był taki, że władze TVP zawiesiły dziennikarza, którego podczas igrzysk już mieliśmy nie zobaczyć za mikrofonem. W kolejnych dniach za legendarnym głosem Telewizji Polskiej wstawili się jednak znani sportowcy oraz kilkudziesięciu kolegów i koleżanek Babiarza z redakcji.

Babiarz będzie komentować igrzyska w Paryżu! Jest oficjalny komunikat TVP!

I gdy wydawało się, że to niewiele da, w czwartek TVP opublikowała kolejne oświadczenie, w którym czytamy, że... Babiarz będzie jednak komentować igrzyska w Paryżu!

"Szanowni Państwo,

dziś w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Telewizji Polskiej Tomasza Syguta oraz dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego z Przemysławem Babiarzem. W wyniku przeprowadzonych rozmów, na wniosek dyrektora TVP Sport, Tomasz Sygut cofnął zawieszenie komentatora w relacjonowaniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Strony wspólnie ustaliły, że fundamentalną regułą obiektywizmu i etyki dziennikarskiej jest oddzielenie informacji od subiektywnego komentarza. Obowiązuje to każdego reportera, prezentera czy komentatora.

Powrót Przemysława Babiarza do relacjonowania paryskich igrzysk nastąpi w najbliższy piątek przy okazji transmisji zawodów lekkoatletycznych" - czytamy w oświadczeniu.