IO Paryż 2024 poniedziałek 5.08 Relacja NA ŻYWO: Siatkarskie emocje z samego rana! W hali i na plaży

Wydarzenia na igrzyskach olimpijskich w Paryżu mkną w szybkim tempie i przed nami już tylko siedem dni zmagań o najcenniejsze krążki, jakie można zdobyć w sporcie. Dotychczas nie brakowało wielkich niespodzianek na plus i również tych na minus i zapewne w najbliższych dniach zobaczymy kolejne zaskakujące rozstrzygnięcia. Emocje rosnąć będą przede wszystkim w grach zespołowych, gdzie wkroczono w fazę play-off i teraz każda porażka oznaczać będzie pozbawienie szans na złoty medal. W poniedziałek wyjaśni się, czy polscy siatkarze zagrają o drugie złoto w swojej historii, czy pożegnają się z igrzyskami znów bez medalu. Na lekkoatletycznej bieżni zobaczymy natomiast Natalię Kaczmarek, która w biegu na 400 metrów jest jedną z faworytek do podium. Zmagania rozpoczną się również w kolarstwie torowym, gdzie także można zdobyć worek medali. Swój pierwszy start w Paryżu zanotuje również jedna z największych nadziei na złoty medal dla Polski, Aleksandra Mirosław. Ponownie będzie to dzień wielkich emocji!

9:00

Polska - Słowenia RELACJA NA ŻYWO. Kliknij TUTAJ po szczegółową relację punkt po punkcie!

8:50

Nadszedł ten dzień! Polscy siatkarze już za kilka minut rozpoczną ćwierćfinał igrzysk ze Słowenią!

8:00

Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z 10. dnia igrzysk olimpijskich w Paryżu.