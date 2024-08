Katzberg zaliczył już w pierwszej próbie 84.12 m i tym samym od razu załatwił sprawę. Nikt nawet się potem nie zbliżył do tego wyniku, ba, nikomu z rywali nie udało się przekroczyć odległości 80 m. Także polscy weterani młota nie zdołali zagrozić prowadzącemu ani tym, którzy zajęli miejsca 2 i 3 (Węgier Halasz, Ukrainiec Kochan). Fajdek zajął piąte miejsce z wynikiem 78.80, a Wojciech Nowicki był dopiero siódmy uzyskując rezultat 77.42.

Pierwsza wpadka Nowickiego od dawna

Tym samym młociarze, typowani do podium – choć może nie do wygranej – wracają z niczym. Nowicki, który imponował stabilnością od lat, zaliczył pierwszą wpadkę od dawna.

Nowicki, który wygrał trzy lata temu w Tokio, z każdej seniorskiej imprezy wracał z medalem. Miał złoto ME 2024, srebro MŚ 2023, złoto ME 2022, srebro MŚ 2022, złoto IO 2021, brąz MŚ 2019, złoto ME 2018 – by wymienić tylko ostatnie lata. Nie było dużych zawodów, w których nie pojawiłby się na pudle...

IO Paryż 2024 niestety są pierwszym takim przypadkiem w karierze utytułowanego młociarza... To duży zawód dla samego zawodnika i na pewno także dla rzeszy jego kibiców.