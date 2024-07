Koniec wielkiej polskiej klątwy olimpijskiej? Koszykarze mogą ją zakończyć po 32 latach

Iga Świątek: Cieszę się, że mamy już medal, bo to uskrzydla

Przypomnijmy: w 1992 roku na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie flagę polską na ceremonii otwarcia niósł judoka Waldemar Legień. I w tym hiszpańskim mieście utytułowany polski zawodnik wkrótce obronił złoto w IO – wcześniej triumfował w Seulu (1988). W kolejnych siedmiu letnich igrzyskach olimpijskich nie zdarzyło się, by chorąży ekipy polskiej na inauguracji znalazł się choćby na podium. Nazwano to szybko „klątwą chorążego”, która trwa do dziś. Czy igrzyska w Paryżu będą przełomem? Jeśli tak miałoby się stać, musielibyśmy być świadkami wywalczenia medalu w koszykówce 3x3 lub rzucie młotem pań.

– Chcemy iść mecz po meczu, ale planem jest awans do strefy medalowej – mówił Zamojski o celach na Paryż. Jest weteranem olimpijskim, bo pozostał jako jedyny z drużyny 3x3, która trzy lata temu w Tokio zajęła 7. miejsce.

Nawet jeśli obecnie o Polakach nie mówi się w kategoriach faworytów, to poziom jest tak wyrównany, a koszykówka 3x3 tak dynamiczna i zmienna w trakcie rywalizacji, że nie można wykluczyć niczego – łącznie z medalem Biało-Czerwonych.

W turnieju bierze udział osiem drużyn. Zasady są proste: gra się każdy z każdym, a czołowa dwójka uzyskuje bezpośredni awans do półfinału. O pozostałe dwa miejsca półfinałowe dodatkowy baraż zagrają zespoły z miejsc 3–6 i 4–5. Medalistów poznamy 5 sierpnia.

A co jeśli – odpukać – Zamojski i jego koledzy nie odczarują podium dla chorążego? Wtedy pozostaje poczekać, ale bardzo krótko, bo dzień później w finale rzutu młotem powinna walczyć o medal chorąża Anita Włodarczyk… Nasza młociarka, trzykrotna mistrzyni olimpijska z lat 2012, 2016 i 2021, według opinii fachowców może się zakręcić blisko podium w IO Paryż 2024.

