Niemki po pokonaniu Polek dały przedstawienie w TVP Sport. Nagle zaczęły to wykrzykiwać. Wszystko działo się na żywo [WIDEO]

Polka zdobyła medal igrzysk olimpijskich dla Niemiec. Kim jest Paulina Paszek? Nie do wiary, jak do tego doszło

Paszek urodziła się w Bielsku-Białej. W kategorii juniorskiej i młodzieżowej reprezentowała nasz kraj. Odnosiła sukcesy, bo w dwójce z Justyną Iskrzycką w 2018 roku zdobyły mistrzostwo Europy w Belgradzie i srebro w mistrzostwach świata. W 2020 roku zdecydowała się wyjechać do Niemiec. Najpierw pływała w dwójce, a kilka miesięcy temu przesiadła się do czwórki. Dzisiaj wraz z Jule Hake, Pauline Jagsch i Sarah Bruessler sięgnęły po olimpijskie srebro, co jest największym sukcesem w karierze Paszek.

Wyraz swojej radości dała też przed kamerami TVP Sport. Po krótkiej rozmowie kajakarka zaintonowała po polsku znany utwór, a pozostałe koleżanki dołączały do niej, śpiewając w naszym jeżyku w miarę swoich uzdolnień muzycznych. - Ona lubi pomarańcze, Lubi kiedy nago tańczę… - rozległy się słowa znanego utworu zespołu „After Party”, czym zaskoczyły reporterkę TVP. Co ciekawe, wszystkie partnerki Pauliny z osady wykazały się lepszą czy gorszą, ale jednak znajomością słów polskiego utworu. Wolelibyśmy cieszyć się zdobyciem medalu przez polską czwórkę kajakarek, ale mimo wszystko gratulujemy Paulinie i jej koleżankom.

