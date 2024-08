Porównali Lewandowskiego i Fornala. Ich wypowiedzi to ogromny kontrast. Brutalne wpisy od adresem piłkarza

To było niebywale trudne spotkanie dla polskich siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni walczyki ze Stanami Zjednoczonymi o finał turnieju i zarazem pewny medal. W trzecim i na początku czwartego seta los był niebywale brutalny dla reprezentacji Polski, bo najpierw kontuzji doznał Paweł Zatorski, który mimo bólu pozostał na boisku, a Marcin Janusz nie był w stanie kontynuować gry i w jego miejsce pojawił się Grzegorz Łomacz. Polacy byli w bardzo trudnej sytuacji, ale udało się im wyjść z niebywale wielkich opresji.

Fornal bohaterem polskich kibiców. Porównali go do Lewandowskiego

Duża w tym zasługa m.in. Tomasza Fornala, który na każdym kroku pobudzał swoich kolegów. Zwłaszcza jedna jego wypowiedź przejdzie do historii. - Dawać kur***, napier**** się z nimi kur*** - powiedział przyjmujący reprezentacji Polski na jednym z czasów. To jedno zdanie w mgnieniu oka rozeszło się po portalu X i na długo zapadnie w pamięci polskich kibiców. Zwłaszcza, że motywacja przyniosła wymierne korzyści.

Niektórzy Internauci porównali słowa Fornala z przemową Roberta Lewandowskiego przed meczem z Holandią na Euro 2024. Kapitan piłkarskiej kadry był zdecydowanie bardziej stonowany, używał parlamentarnych słów i jego przemowa była nieco mniej emocjonalna. Niektórzy uważali, że to nie była wypowiedź godna kapitana przed ważnym meczem. - Skręca z żenady jak się słucha tego Lewego - czytamy w jednym z komentarzy. - Różnica jest taka, że z całym szacunkiem, ale Lewy ma zerową charyzmę, a do Fornala od razu chce się dołączyć i ich napi**** - napisał inny użytkownik portalu. Nie brakowało również głosów broniących piłkarza. - Różnicą jest przemowa w szatni porównywana do krótkiej rozmowy na parkiecie, choć wiadomo, że do nas trafia wersja Fornala - zauważył internauta, co podkreślali również inni kibice.