Ukochany Klaudii Zwolińskiej powiedział o jej medalu! Jasna deklaracja, to ma się zdarzyć na następnych Igrzyskach!

- Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam..." - wpis zaczynający się od takich słów umieściła na Instagramie, gdy składała przysięgę wojskową ponad rok temu. - Reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej od dziś nabrało dla mnie nowego znaczenia – dodała nasza kajakarka umieszczając swoje zdjęcie w mundurze i z karabinem w rękach.

- Przeszłam przeszkolenie we Wrocławiu, było bardzo fajnie. Wartości olimpijskie i wojskowe bardzo się z sobą łączą. Zawsze uważałam się za patriotkę. Stanowi dla mnie dumę, że mogę reprezentować Polskę […] Mam stopień szeregowej, ale liczę na awans po igrzyskach (śmiech) – mówiła w wywiadzie dla "Super Expressu" przed wyjazdem do Paryża. Dzisiaj zaprezentowała Polską najlepiej jak mogła. W niezwykle wyrównanej walce o medale pokazała wielki hart ducha i odporność psychiczną. Przed Zwolińską jeszcze dwa straty na torze w Vaires-sur-Marne pod Paryżem,gdzie rozgrywane jest kajakarstwo górskie. - Jutro mam chwilę odpoczynku, ale później z powrotem koncentruję się na startach. W kanadyjce i crossie nie chcę zawieść i będę walczyć. Ten medal mnie wzmocnia. To jest budowanie pewności siebie – powiedziała wicemistrzyni olimpijska dla TVP po dzisiejszym sukcesie.

