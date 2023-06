Bayern w końcu znalazł następcę Roberta Lewandowskiego. Szykuje bajońską ofertę za napastnika

Już teraz Harry Kane jest legendą Tottenhamu. W barwach Spurs zagrał dotychczas 435 meczów, w których strzelił 280 goli. Z londyńskim klubem (w którym występuje od 16 roku życia) nie wygrał nic, ale za to śrubuje strzelecki rekord w Premier League. W najlepszej lidze na Wyspach strzelił 213 goli i goni Alana Sherera, który na przełomie wieków strzelił aż 260 goli w Premier League i jest jak na razie najskuteczniejszym piłkarzem PL w historii.

Towarzyski turniej Audi Cup, nomen omen rozgrywany w Monachium, to jedyne trofeum Kane'a w Tottenhamie, co często jest powodem do żartów kibiców w całej Anglii. Dziennik "Bild" informuje, że angielski napastnik porozumiał się z Bayernem w sprawie indywidualnego kontraktu. Die Roten mają za sobą słaby sezon, zakończony mistrzostwem Niemiec - zdobytym w ostatnich minutach sezonu. Monachijczycy mieli spory problem z zastąpieniem Roberta Lewandowskiego, który zeszłego lata został sprzedany za 45 mln do Barcelony. I o ile, zdaniem "Bilda", porozumieli się z Kanem, to Tottenham odrzucił ich ofertę kupna piłkarza. Mówi się, że Bayern złożył propozycję w wysokości 70 milionów euro za Harry'ego Kane'a, ale ta została odrzucona.

Swoich informatorów ma również BBC, którzy twierdzą, że Tottenham nie dostał żadnej oferty, a jeśli dostanie, to i tak zostanie odrzucona. Przedstawiciele Spurs poinformowali, że planują zatrzymać Kane'a na kolejny sezon. Po rozgrywkach 2023/2024 Kane będzie mógł odejść za darmo, bowiem wygaśnie mu kontrakt z Kogutami. "Bild" z kolei dodaje, że Bayern przygotowuje kolejną ofertę, tym razem będzie chciał zaproponować za Kane'a 100 milionów euro.

