Dla kogo Złota Piłka? Oceniono faworytów, Robert Lewandowski wysoko na liście

Messi zdobył mistrzostwo Francji z PSG, co było do przewidzenia, ale z Ligą Mistrzów pożegnał się już na etapie 1/8 finału. Argentyńczyk specjalnie nie rozpaczał po porażce w dwumeczu z Bayernem, bowiem był wtedy świeżo upieczonym mistrzem świata. Wraz z kadrą Argentyny sięgnął po tytuł w Katarze po pasjonującym finału z Francją. Gdy Albicelestes z Messim na czele sięgali po tytuł, większość rozgrywek ligowych miały przerwę. Haaland podczas mundialu mógł złapać chwilę oddechu, bowiem Norwegia nie grała w Katarze. Snajper City wrócił do gry ze zdwojoną siłą. Sezon Premier League zakończył z rekordową liczbą 36 goli. W sumie trafił do siatki aż 52 razy w 53 meczach. Z The Citizens sięgnął po potrójną koronę: złożoną z wygranej Premier League, Champions League i FA Cup.

Czy zawrotne osiągi 22-letniego Norwega wystarczą na Złotą Piłkę. Zdaniem serwisu goal.com to wciąż Messi jest faworytem wyścigu po Złotą Piłkę. Byłaby to już jego ósma taka nagroda w karierze. Sukces w Katarze ma być decydujący, bowiem w w PSG Messi strzelił 21 goli, wygrał Ligue 1 i Superpuchar Francji. Tuż za Haalandem, na trzecim miejscu, jest dotychczasowy kolega Messiego - Kylian Mbappe. Tuż za podium znalazł się Vinicius Junior z Realu Madryt, a pierwszą piątkę zamyka Kevin De Bruyne, inna gwiazda Manchesteru City.

Dziewiąte miejsce przypadło Robertowi Lewandowskiemu, który zaliczył bardzo dobry debiutancki sezon w Barcelonie. Z FCB wygrał mistrzostwo Hiszpanii i Superpuchar, ale odpadł z Ligi Mistrzów już na etapie fazy grupowej, a w Lidze Europy już 1/16 finału "Blaugranę" zastopował Manchester United.

Złotą Piłkę w poprzednim sezonie zdobył Karim Benzema. Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się 30 października.

Pierwsza dziesiątka wyścigu po Żłotą Piłkę według Goal.com:

1. Leo Messi (PSG, teraz Inter Miami), 2. Erling Haaland (Manchester City), 3. Kylian Mbappe (PSG), 4. Vinicius Junior (Real Madryt), 5. Kevin De Bruyne (Manchester City), 6. Rodri (Manchester City), 7. Ilkay Gundogan (Manchester City, teraz FC Barcelona), 8. Victor Osimhen (Napoli), 9. Robert Lewandowski (FC Barcelona), 10. Julian Alvarez (Manchester City)