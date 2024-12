Ciężko uwierzyć, jak dziś wygląda Kevin Großkreutz! Kumpel Lewego i Błaszczykowskiego z legendarnego, polskiego Dortmundu dziś gra w 6. lidze

Lars Ricken dla "Super Expressu": Piszczek może być wielkim trenerem. Ale nie chcemy go puszczać do kadry Polski! [TYLKO U NAS]

Tak zmienił się kumpel Lewandowskiego i Błaszczykowskiego. Kevin Großkreutz dalej gra w piłkę

Z każdym rokiem na sportowej scenie pojawiają się kolejni zawodnicy, którzy zdobywają ogromną popularność i zapisują się złotymi zgłoskami na kartach historii. O innych z kolei robi się zdecydowanie ciszej, przypominając sobie o nich po latach. Jedną z osób, która może powiedzieć, że osiągnęła ogromny sukces - będąc w przeszłości na ustach ogromnej liczby osób jest Kevin Großkreutz. Mistrz świata z 2014 roku był częścią legendarnego, polskiego Dortmundu, w którym grali Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski oraz Łukasz Piszczek. Dziś bardzo równi się wyglądem od tego, jak prezentował się jeszcze 10 lat temu. Wciąż gra on w piłkę, ale na zdecydowanie niższym poziomie.

Tak wygląda dziś Kevin Großkreutz. Zaliczył przemianę jakich mało

Przygoda Großkreutza z BVB skończyła się latem 2015 roku, kiedy przeniósł się do Galatasaray. Po zaledwie roku wrócił do Niemiec i dołączył do Stuttgartu. Później zasilał szeregi coraz niżej notowanych zespołów - przez Darmstadt 98 i KFC Uerdingen. Od lipca 2023 reprezentuje on barwy Wacker Castrop - drużyny grającej na 6. szczeblu rozgrywek w Niemczech. Były reprezentant Niemiec obecnie nosi zarost, za to włosów na jego głowie jest zdecydowanie mniej, niż jeszcze kilkanaście lat temu. W lipcu Großkreutz skończył 36 lat. Zobaczcie, jak wygląda on teraz, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Kevin Großkreutz największe sukcesy święcił właśnie w BVB, m.in. grając z Piszczkiem, Błaszczykowskim i Lewandowskim. W jego gablocie znajdują się: dwa mistrzostwa i Puchar Niemiec, a także dwa Superpucharu Niemiec. Prawy obrońca ma również poukładane życie prywatne. Doczekał się on córki i syna, które są dla niego całym światem. Były reprezentant Niemiec często publikuje zdjęcia z dziećmi chwaląc się swoimi pociechami.