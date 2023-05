i Autor: Cyfrasport Sadio Mane

Niemcy nie dla niego

Miał pomóc zastąpić Lewandowskiego. Rychły koniec gwiazdy w Monachium, może odejść już latem!

To był głośny i drogi transfer Bayernu. Sadio Mane przyszedł do mistrza Niemiec przed tym sezonem, również po to, żeby wzmocnić ofensywę po odejściu Roberta Lewandowskiego. Szykuje się szybki koniec Senegalczyka w Monachium.