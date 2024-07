Nie mieści się w głowie, jak Niemcy potraktowali Lewandowskiego. To zakrawa o hańbę! Krew się gotuje po tych wieściach

Łukasz Piszczek wraca do Borussii Dortmund! To nie żart, były reprezentant Polski dołącza do sztabu finalisty Ligi Mistrzów

Nie często zdarza się, aby jeden piłkarz był równie wielce szanowany w Dortmundzie, co i w Monachium. Borussia i Bayern to odwieczni wrogowie i kibice jednych i drugich niechętnie patrzą na zawodników, którzy przechodzą między tymi zespołami. W przypadku Roberta Lewandowskiego jest jednak zupełnie inaczej. Kapitan reprezentacji Polski to ważna postać zarówno dla Borussii, jak i dla Bayernu. Co więcej, napastnik zapisał się na kartach historii Bundesligi i kilka z jego rekordów może przetrwać przez wiele lat. A zwłaszcza jeden.

Mowa przede wszystkim o pobiciu osiągnięcia Gerda Muellera. Lewandowski w sezonie 2020/21 zdobył 41. bramek i jest to dorobek o jedno trafienie lepszy niż to, czego legendarny Niemiec dokonał w sezonie 1971/72. Okazuje się, że pobicie niebotycznego rekordu to jednak za mało, aby znalazło się w niemieckim muzeum piłkarskim, o czym informuje portal WP SportoweFakty.

- Co dziwi, brakuje przede wszystkim oddzielnej ekspozycji upamiętniającej słynne 41 goli kapitana polskiej kadry. Zwłaszcza wobec pamiątek zawodników, którzy zapisali się skromniej w historii tamtejszej ligi - czytamy w artykule. Choć Lewandowski jest "obecny" w muzeum i możemy zobaczyć jego trafienia na specjalnym filmie, brak upamiętnienia pobicia rekordu może mocno zaskakiwać. Polak znalazł się również w sektorze "Hall of Fame Champions League", ale Niemcy wyróżnili jego gole zdobywane wyłącznie dla FC Barcelona.