Ogromna niespodzianka dla Lewandowskiego w dniu urodzin. Niemcy musieli go docenić, dokonał wyjątkowej rzeczy

Robert Lewandowski w poniedziałek, 21 sierpnia 2023 roku, obchodził 35. urodziny. Na Polaka już od rana czekał tort z tej okazji, przygotowany przez jego żonę, co mogliśmy zobaczyć w mediach społecznościowych. Okazało się jednak, że Lewandowskiemu nie było dane świętować tylko w gronie najbliższych. Właśnie na ten zaplanowane bowiem niezwykle wyjątkową galę, która okazała się być bardzo ważna także dla samego Lewandowskiego – z tej okazji aż udał się on na wycieczkę do Niemiec!

Lewandowski bohaterem Bundesligi. Ogromne wyróżnienie dla Polaka

Okazało się, że w tym roku mija dokładnie 60 lat od powstania Bundesligi. Gala „Sport Bildu” podsumowująca miniony sezon w niemieckiej piłce zbiegła się z uroczystościami właśnie związanymi z tą niezwykłą rocznicą. Nie mogło na niej zabraknąć zawodnika, który już na zawsze odcisnął swoje piętno na całej lidze, grając tam przez kilkanaście lat.

Robert Lewandowski został uznany oficjalnie za jednego z „Bohaterów 60-lecia Bundesligi”, czym pochwalił się w sieci. – Cóż to był za wyjątkowy dzień! Dzisiaj, w 35. urodziny, miałem przyjemność wziąć udział w świętowaniu 60. rocznicy Bundesligi, gdzie otrzymałem nagrodę dla jednego z "Bohaterow 60-lecia Bundesligi" – napisał polski napastnik na swoim profilu na Instagramie.

Jak się okazało, Robert Lewandowski jest... jedynym obcokrajowcem w gronie wspomnianych „Bochaterów...”! To tylko pokazuje, jak ważnym piłkarzem był nasz napastnik nie tylko dla Borussii Dortmund czy Bayernu Monachium, ale też całej Bundesligi. – To wielki przywilej być w gronie takich legend, jak Wolfgang Overath, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Felix Magath, Lothar Matthaeus czy Thomas Mueller, a do tego być jedynym cudzoziemcem w tej grupie. Dziękuję bardzo za tę nagrodę. Gra w Bundeslidze na zawsze pozostanie wielką częścią mojego życia. Dziękuję za wszystkie urodzinowe życzenia, to był niezapomniany dzień – dodał Robert Lewandowski. Warto dodać, że Thomas Mueller, który także znalazł się we wspomnianym gronie, zaintonował dla Lewandowskiego „Happy Birthday!”, gdy wszyscy wyróżnieni pojawili się na scenie.