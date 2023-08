Wzruszające chwile w domu Lewandowskich. Robert dał żonie gorącego całusa. Anna musiała pokazać to światu

Pierwszy sezon w nowych barwach był dla Roberta Lewandowskiego całkiem udany. FC Barcelona zdobyła mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, a polski napastnik nie ukrywał swojej radości, że już w pierwszym sezonie udało mu się poprowadzić nową drużynę do pierwszego od paru lat tytułu mistrzowskiego. Początek nowego sezonu nie jest jednak indywidualnie zbyt dobry dla „Lewego”, który jeszcze nie trafił do siatki w dwóch pierwszych meczach. Tak było na inaugurację z Getafe i ten mecz zakończył się remisem. Tydzień później przeciwko Cadiz Barcelona już wygrała, ale Polak znów nie wpisał się na listę strzelców. Dzień po meczu jednak Lewandowski może odsunąć od siebie wszelkie troski, a to z bardzo ważnego powodu.

Robert Lewandowski nie wahał się ani chwili. Podziękował swojej żonie romantycznym pocałunkiem

Robert Lewandowski 21 sierpnia 2023 roku obchodzi swoje 35. urodziny. To właśnie na wiek hiszpańscy dziennikarze zrzucają winę za to, że Robert Lewandowski może nie być już tak skuteczny, jak był w poprzednich latach swojej kariery. W taki dzień jednak polski napastnik nie powinien się przejmować krytyką na swój temat, a zająć świętowaniem.

Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych, to świętowanie już się zaczęło. Anna Lewandowska udostępniła bowiem na swoim profilu na Instagramie wideo, na których widać, jak niesie swojemu mężowi skromny tort ze świeczkami w kształcie liczby 35, czyli tyle, ile właśnie lat skończył Lewandowski. - Wszystkiego najlepszego, kocham Cię! - dodała Lewandowska w krótkim opisie do wideo. Mimo że polski piłkarz z pewnością mógł spodziewać się takiego gestu, to widać na jego twarzy wzruszenie i zanim zdmuchnął świeczki na torcie, postanowił podziękować swojej ukochanej żonie gorącym pocałunkiem.