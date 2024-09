Okropna tragedia młodego zawodnika z Bundesligi. Musiano amputować mu nogę, klub organizuje pomoc dla swojego wychowanka

Łzy same napływają do oczu po tych słowach Łukasza Piszczka! Były reprezentant Polski nie krył wdzięczności

Union Berlin przez długi czas pozostał w cieniu swojego lokalnego rywala, Herthy Berlin. Jeszcze w 2008 roku występował w lidze regionalnej. W sezonie 2007/08 awansował na trzeci poziom rozgrywkowy w Niemczech, a po roku na drugi, gdzie spędził kolejne 10 lat, by w końcu wywalczyć awans do pierwszej Bundesligi. Co więcej, w sezonie 2022/23 zajął bardzo wysokie, 4. miejsce w lidze, a Hertha wówczas spadła poziom niżej. Polskim kibicom Union Berlin mogą kojarzyć się piłkarze – Rafał Gikiewicz bardzo pomógł klubowi w wywalczeniu awansu do Bundesligi, przez chwilę grali tam również Paweł Wszołek czy Tymoteusz Puchacz, choć grali to dużo powiedziane.

Młodego bramkarza dotknęła wielka tragedia. Klub stara się pomóc

W poniedziałek, 16 września, Union Berlin był jednak zmuszony przekazać bardzo smutne wieści. Jeden z wychowanków klubu, grający do tej pory w zespole do lat 19, Berkin Arslanogullari, mierzy się z prawdziwym dramatem. Młody zawodnik kilka miesięcy temu zawiesił karierę z powodu choroby, ale teraz już jest pewne, że będzie musiał ją zakończyć. Z powodu nowotworu kości, który zaatakował 19-latka, potrzebna była amputacja jego nogi. Rodzina i przyjaciele Arslanogullariego postanowili wesprzeć byłego już bramkarza zakładając zbiórkę na jego leczenie, bowiem wciąż musi on być poddawany chemioterapii, a będzie potrzebował także rehabilitacji. Union Berlin postanowił wesprzeć ich, nagłaśniając sprawę. – Berkin i jego bliscy potrzebują okazania im solidarności i wsparcia od rodziny Unionu. Potrzebują tego bardziej niż kiedykolwiek. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy. Ma ona na celu nieco odciążyć finansowo Berkina i jego rodzinę, a także dać mu szansę na przyszłość pełną nadziei. Każda wpłata ma znaczenie i może pomóc mu zacząć od nowa. Nasz klub i fundacja wpłacą pieniądze i proszą Unionistów o wsparcie dla rodziny – przekazał klub w oficjalnym oświadczeniu.