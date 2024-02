Piłkarska legenda obejmie Bayern?! Sensacyjne doniesienia, szefowie Bawarczyków kontaktowali się z tym szkoleniowcem

co on sobie myślał?!

Dwie porażki w lidze sprawiły, że Bawarczycy są bliscy utraty mistrzostwa Niemiec po 11 latach panowania. Po przegranej z Bochum 2:3 tracą już 8 pkt do lidera, Bayeru Leverkusen. Do tego doszło przegrana w pierwszym meczu 1/8 Ligi Mistrzów z Lazio (0:1). Thomas Tuchel nie potrafi zaradzić tak fatalnej serii, a do tego jest mocno skonfliktowany z jednym z ważniejszych piłkarzy, Josuą Kimmichem. Szefowie Bayernu zapewniają, że Tuchel dokończy sezon w roli trenera, ale co rusz pojawiają się nowe spekulacje.

Jedną z nich wywołała informacja włoskiego dziennika „Corriere dello Sport”, jakoby włodarze Bayernu mieli się kontaktować się znakomitym przed laty piłkarzem, a później trenerem Zinedinem Zidanem. Temat podchwyciły niemieckie media, ale są sceptyczne, co do objęcia Bayernu przez sławnego „Zizou”.

- Jednym z najwybitniejszych kandydatów, o którym dyskutowano wewnątrz klubu, jest rzeczywiście Zidane – poinformował na portalu X dziennikarz Sky Sports, Florian Plattenberg. - Na tym etapie nie ma nic konkretnego poza tym, że Bayern ceni aurą i doświadczenie Zidane’a . Byłby on dostępny natychmiast! - dodał niemiecki dziennikarz. Legendarny piłkarz francuski pracował jako trener w Realu Madryt, wygrywając z nim trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów. Odszedł z Realu w czerwcu 2021 roku i od tamtej pory nie podjął pracy w roli szkoleniowca.

