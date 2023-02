Problemy napastnika reprezentacji Polski. Wiadomo, co ze zdrowiem Dawida Kownackiego, najnowsze doniesienia [WIDEO]

Bomba transferowa między europejskimi gigantami! Piłkarz Manchesteru City trafi do Monachium

Doznał uraz mięśnia w udzie

Kownacki miał pecha w meczu Fortuny z Sandhausen (2:0) w 20. kolejce 2.Bundesligi. W 17. minucie nasz rodak usiadł na murawie na środku boiska i nie był wstanie kontynuować gry. Za moment zszedł z murawy. W jego miejsce na murawie pojawił się Daniel Ginczek. Nie było wiadomo, co się przydarzyło gwieździe niemieckiego klubu. Piłkarz przeszedł badania i niestety, ich wyniki, nie są dla niego najlepsze. Jak poinformowała Fortuna w mediach społecznościowych Kownacki naderwał włókna mięśniowe w udzie. To oznacza, że czeka go dłuższa przerwa w treningach.

To jego ostatnie miesiące w Fortunie

To ostatni sezon Polaka w niemieckim drugoligowcu. Z końcem rozgrywek kończy się jego kontrakt. Zawodnik wcześniej deklarował, że odchodzi z zespołu. W obecnej edycji jego bilans to 19 meczów, w których strzelił osiem goli i miał sześć asyst. Fortuna za cel stawia sobie walkę o awans do pierwszej Bundesligi. W tym momencie zajmuje szóstą pozycję. Na czele ligi jest Darmstadt i Hamburger SV. Trzeci w tabeli jest Heindenheim (miejsce premiowane grą w barażach), który ma przewagę pięciu punktów nad Fortuną.

𝗢𝗳𝗶𝗰𝗷𝗮𝗹𝗻𝗶𝗲: Złe informacje ws. Dawida Kownackiego😥 Polak zerwał włókno mięśniowe w udzie i będzie nieobecny przez dłuższy czas.Tak wyglądał moment zejścia z murawy: pic.twitter.com/zGAFVS3Zit— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 13, 2023