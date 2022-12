Rafał Gikiewicz znowu to zrobił! Absurdalna wypowiedź, przyrównał się do legendarnego bramkarza

Kim jest Rafał Gikiewicz?

Rafał Gikiewicz jest wychowankiem Warmii Olsztyn, do seniorskiej piłki wchodził jednak już jako zawodnik DKS Dobre Miasto. W kolejnych latach grał m.in. dla Wigier Suwałki, Jagiellonii Białystok czy Śląska Wrocław, z którym w 2012 roku sięgnął po mistrzostwo Polski. Od lipca 2014 roku „Giki” kontynuuje natomiast swoją karierę w Niemczech. Był piłkarzem Eintrachtu Brunszwik oraz SC Freiburg, a od 2,5 roku przywdziewa koszulkę Unionu Berlin. Dobrymi występami w dwóch ostatnich zespołach zapracował na miano jednego z lepszych bramkarzy Bundesligi.

Czy to może być nowy selekcjoner Biało-Czerwonych? Legendarny piłkarz ma o nim bardzo dobre zdanie [ROZMOWA SE]

Pytały o niego wielkie kluby

Choć Gikiewicz wcale nie występuje w czołowej niemieckiej ekipie, jego nazwisko wielokrotnie wymieniano w kontekście przenosin do zdecydowanie mocniejszych zespołów. Latem wymieniano go w gronie potencjalnych zastępców Davida de Gei w Manchesterze United, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło – klub z Old Trafford ściągnął z Newcastle United Martina Dubravkę. Jeszcze wcześniej parol na polskiego bramkarza zagiął rzekomo Bayern Monachium, ale i w tym przypadku nie udało się sfinalizować transakcji. Niewykluczone jednak, że 35-latek zdąży jeszcze zmienić klub na mocniejszy. Tym bardziej, że – jak zapowiedział w rozmowie z „Spox and Goal” – nie ma zamiaru kończyć kariery. - Mam wprawdzie 35 lat, ale czuję się teraz fizycznie lepiej, niż w momencie, kiedy zaczynałem grać w Niemczech. Teraz doskonale znam swoje ciało i wiem, czego potrzebuję, by się rozwijać. Zawsze chcę być lepszy od wczorajszego Gikiewicza. Chcę występować na najwyższym poziomie jeszcze przez sześć lat – przyznał.

Kolejna duża marka może wycofać się ze sponsorowania reprezentacji Polski. Wieloletnia współpraca przejdzie do historii?

Gikiewicz jak Neuer?

„Giki” skorzystał także z okazji, aby po raz kolejny wypowiedzieć słowa, które w najbliższych dniach będą szeroko cytowane. Polski golkiper słynie z odważnych (a czasem dość absurdalnych wypowiedzi), a w rozmowie ze „Spox and Goal” potwierdził to po raz kolejny. Tym razem 35-latek w krytyczny sposób odniósł się do polskiego systemu szkolenia, podkreślając przy tym, że mógł zrobić karierę na miarę Manuela Neuera! - Do 21. roku życia w Polsce nie miałem trenera bramkarzy. Wszystkie zajęcia, jakie wykonywałem, były dla zawodników z pola. Dopiero gdy padały bramki, znajdowałem się w szesnastce. Gdyby przenieść niemiecki system szkolenia do nas, byłbym polskim Manuelem Neuerem – wypalił. Czy taki scenariusz faktycznie mógłby się ziścić? Tego już się nie dowiemy.