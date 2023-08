i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Nieznana historia

To, co Niemiec ujawnił o Robercie Lewandowskim, wcisnęło nas w fotel. On sam nie wierzył, w to co widzi. Lewy naprawdę to zrobił

Tomasz Piechna 8:55

Robert Lewandowski ponownie był na ustach całych sportowych Niemiec. Piłkarz FC Barcelona przyleciał w do Hamburga, gdzie uczestniczył w gali Sport Bild Award odbywającej się z okazji 60. rocznicy powstania Bundesligi. Znalazł się w zaszczytnym gronie, a przy okazji jego były szef opowiedział o nim nieznaną dotąd historię. Karl-Heinz Rummenigge zdradził, czym na wstępie zaskoczył go Lewandowski.