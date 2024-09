W Bayernie wielka popijawa. Harry Kane przyłapany z potężnym kuflem

Łzy same napływają do oczu po tych słowach Łukasza Piszczka! Były reprezentant Polski nie krył wdzięczności

Ścisnęło nas w gardle po tym, co napisał Łukasz Piszczek. Skierował słowa do swojej rodziny. Wzruszający wpis byłego piłkarza

Monachijski festiwal piwa historię ma niezwykle bogatą, bowiem odbywa się od 1810 roku. Gdy piłkarzem Bayernu był Robert Lewandowski, też nigdy nie odpuszczał słynnego October Fest, najczęściej pojawiając się z na wydarzeniu z żoną Anną. Teraz z piwem chętnie pozował jego następca na środku ataku, czyli Harry Kane. Anglik trafiał do siatki w słynnym już (ze względu na rozmiary zwycięstwa) meczu z Dinamem Zagrzeb. Chorwatom wbił cztery gole, z Werderem również trafił do siatki. Po świetnym starcie sezonu w Bundeslidze (5 goli i 5 asyst w 4 meczach) zasłużył na małe piwo. Przyzwolenie na to dał oczywiście Vincent Kompany, nowy szkoleniowiec Die Roten. - Jedziemy na Oktoberfest, więc musimy się tym cieszyć, ale od poniedziałku skupimy się przede wszystkim na przygotowaniach do meczu z Bayerem Leverkusen - zakomunikował Belg. Hitowe starcie z mistrzami Niemiec już 28 września.

Po dwóch efektownych wygranych nastroje w Bayernie są doskonałe. Popularność biło ostatnio wideo, na którym Thomas Mueller potnkął się o taśmę, która była użyta jako linia boiska treningowego.

Wszystko wskazuje na to, że na October Fest jednak piłkarze nie przesadzali i jedynym niespodziewanym upadkiem był właśnie ten Muellera z treningowej gierki .- Nastrój jest taki, że nie potrzebujesz nawet piwa. To naprawdę dobry nastrój”, powiedział Müller, cytowany przez dziennik Bild.

W niedzielnym wydarzeniu udział wzięli m.in. Kompany, Mueller, Kane, ale również Joshua Kimmich, Kingsley Coman i Mueller.

Bayern's Oktoberfest visit is underway pic.twitter.com/NeuQUCTgTg— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 22, 2024