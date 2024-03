i Autor: Cyfrasport Aleksandar Vuković, trener Piasta Gliwice

Widmo spadku...

Aleksandar Vuković po kolejnym zawodzie. Trener Piasta o pechu, słabości i przerwaniu fatalnej serii [WIDEO]

Wprawdzie Piast awansował do półfinału Pucharu Polski, ale to jedyny plus dla tego zespołu. W tym roku w lidze gliwiczanie zawodzą na całej linii. Teraz przegrali u siebie 2:3 z Radomiakiem Radom. Aleksandar Vuković po kolejnym zawodzie. Trener Piasta o pechu, słabości i przerwania fatalnej serii.