Tak strzela Leonardo Rocha! Co za gol dla Radomiaka, jak on to zrobił, zmarnowany karny Piasta [WIDEO]

Dwa podejścia Dziczka

Dla Radomiaka to druga wygrana z rzędu. Jednak w końcówce nie brakowało emocji, bo czerwoną kartkę dostał Bruno Jordao. Piast miał szansę na wyrównanie. Do piłki podszedł po raz drugi w tym spotkaniu Patryk Dziczek. jednak tym razem jego uderzenie wybronił bramkarz Gabriel Kobylak. - Weekend ekstraklasowy zaczął się dla kibiców dość atrakcyjnie. Obejrzeli mecz z dużą liczbą bramek, emocjami, rzutem karnym w końcówce - powiedział trener Maciej Kędziorek, cytowany przez PAP. - Szacunek dla drużyny za to, jak wyglądała fizycznie. Do tego doszła niezła gra w obronie i ataku. Mieliśmy swój pomysł na pressing Piasta - tłumaczył.

Vuković wykonuje kapitalną pracę w Piaście

Szkoleniowiec Radomiaka docenił pracę trenera Aleksandara Vukovicia w klubie z Górnego Śląska. - Nie jestem kolegą trenera Piasta, nie znamy się prywatnie - zaznaczył trener Kędziorek, cytowany przez PAP. - Uważam, że on wykonuje tu kapitalną pracą, a gorsze momenty się każdemu zespołowi zdarzają. Przy sytuacji z czerwoną kartką i rzutem karnym w końcówce nerwy były, ale to jest piękno tego sportu. Ukarany zawodnik bardzo to przeżył, mówił mi że był popchnięty w tym momencie - zaznaczył szkoleniowiec Radomiaka.

Piast Gliwice - Radomiak Radom 2:3

Bramki:

0:1 Luka Vusković 5. min, 1:1 Patryk Dziczek 33. min (karny), 1:2 Leonardo Rocha 57. min, 2:2 Michael Ameyaw 60. min, 2:3 Lisandro Semedo 75. min (karny)

Żółte kartki:

Michael Ameyaw, Grzegorz Tomasiewicz, Patryk Dziczek (Piast Gliwice) - Bruno Jordao, Raphael Rossi, Vagner Dias (Radomiak Radom)

Czerwona kartka:

Bruno Jordao (Radomiak, 90. min, za drugą żółtą)

Sędziował: Wojciech Myć. Widzów: 3 263

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Tomasz Mokwa - Michael Ameyaw, Patryk Dziczek, Michał Chrapek (76. Serhij Krykun), Grzegorz Tomasiewicz (83. Tihomir Kostadinov), Jorge Felix - Fabian Piasecki (66. Kamil Wilczek)

Radomiak Radom: Gabriel Kobylak - Damian Jakubik, Raphael Rossi, Luka Vuskovic, Dawid Abramowicz - Lisandro Semedo (78. Krystian Okoniewski), Luizao, Christos Donis (78. Bruno Jordao), Rafał Wolski (90+3. Mateusz Cichocki), Luis Machado (61. Vagner Dias) - Leonardo Rocha

