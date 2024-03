Erik Exposito tak postrzega Jesusa Imaza, gwiazdę Jagiellonii. Nie uwierzycie, co zrobił kapitan Śląska!

Śląsk będzie górą na Podlasiu?

W poprzedniej kolejce Śląsk pokonał Widzew i przy potknięciu Jagiellonii ponownie zasiadł w fotelu lidera. Dla trenera Jacka Magiery najważniejsze było zwycięstwo i strzelone gole - pierwsze w tym roku. Kapitan Erik Exposito ma nadzieję, że w starciu z Jagiellonią wrocławski zespół znów będzie miał powody do zadowolenia. - Mam nadzieję, że czeka nas ciekawa rywalizacja, z której to jednak Śląsk wyjdzie zwycięsko - powiedział nam hiszpański napastnik.

Jesus Imaz nie ma wątpliwości bitwą ze Śląskiem. Tak Jagiellonia chce zaskoczyć w hicie kolejki

Jesus Imaz jest jednym z najlepszych w Polsce

Exposito wśród piłkarzy Jagiellonii zwrócił uwagę na Jesusa Imaza. To właśnie jego rodak ma największy wpływ na wyniki wicelidera. - Jesus Imaz to świetny zawodnik, który udowodnił swoją wartość przez kilka lat gry w ekstraklasie - przyznał Exposito na naszych łamach. - Cały czas prezentuje wysoką formę. To przyjemność oglądać jego grę. Oczywiście, mniej przyjemne, gdy strzela gole twojej drużynie, ale trzeba docenić jego klasę. Życzę mu jak najlepiej. Mogę powiedzieć, że oddałem na Jesusa głos w głosowaniu na „Piłkarza lutego”. Uważam, że to obecnie jeden z najlepszych ofensywnych zawodników w ekstraklasie - podkreślił Exposito.

Erik Exposito walnie 50 na Podlasiu? Kapitan Śląska z szansą na jubileuszowego gola w starciu z Jagiellonią

i Autor: Cyfrasport Jesus Imaz

