Adrian Siemieniec tak zareagował, gdy usłyszał słowo kryzys. Trener Jagiellonii o wyścigu żółwi w ekstraklasie

As Jagiellonii o trudnym momencie wicelidera. Na to musi się nastawić Śląsk na Podlasiu

Życie to nie tylko prosta i łatwa droga

W trzech ostatnich spotkaniach Jagiellonia nie potrafiła zwyciężyć. Udało się jej to tylko w pierwszym spotkaniu. Po ostatnich niepowodzeniach i porażce z Górnikiem Zabrze zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze w stylu, że białostocki zespół dotknął kryzys. Co na to szkoleniowiec wicelidera? - Kolejny raz słyszę słowo „kryzys” i życzyłbym sobie, aby w Jagiellonii za każdym razem wyglądał on w taki właśnie sposób - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Życie to nie tylko prosta i łatwa droga. To również przeszkody i nie da się ich ominąć. Nie wszystko da się zrobić pięknie, ładnie i łatwo - komentował.

Kiedyś Patryk Klimala był gwiazdą Jagiellonii, teraz pogrąży klub z Podlasia? Tak trener wicelidera nazwał asa Śląska, zaskoczenie?

Jagiellonia bierze udział w tym wyścigu

W walce o mistrzostwo Polski wciąż pozostaje sześć drużyn. Nie można wskazać zdecydowanego faworyta. - Ktoś niedawno zapytał mnie o wyścig żółwi, który przypomina walka o czołowe pozycje w ekstraklasie - zauważył trener Siemieniec, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Jeżeli nawet tak to wygląda, to bardzo się cieszę, że Jagiellonia może brać i bierze w tym udział. Chcielibyśmy wygrać każdy mecz. Gdybyśmy tego dokonali, to znajdowalibyśmy się na pierwszym miejscu z pokaźną przewagą nad resztą stawki - zaznaczył szkoleniowiec wicelidera z Białegostoku.

Adrian Siemieniec nie wytrzymał, stanął w obronie gwiazdy wicelidera. Stanowcza reakcja trenera Jagiellonii, te słowa nie przejdą bez echa

