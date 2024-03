Jesus Imaz z podziwem o gwieździe Śląska. To największy atut Erika Exposito, poradzą sobie z nim obrońcy Jagiellonii?

Na boisku jest twardy niczym… ojciec. Czy to właśnie on przeważy SZALĘ na korzyść Górnika w meczu z Lechem?

W poprzednim sezonie Jesus Imaz walczył o tytuł króla strzelców, ale na finiszu skuteczniejszy był jego klubowy kolega Mac Gual. Hiszpan przed meczem ze Śląskiem zwraca uwagę na rodaka - Erika Exposito. - To świetny zawodnik, który w tym sezonie jest bardzo silny i szybki - powiedział Jesus Imaz w rozmowie z "Super Expressem". - Ma kapitalną lewą nogę. Musimy na niego bardzo uważać, bo jeżeli pozwolimy mu się rozkręcić, to wtedy może zrobić nam krzywdę. Ale Śląsk to nie tylko on, ale także wielu innych zawodników. Trzeba zatem zachować czujność - wyznał.

Jesus Imaz nie ma wątpliwości bitwą ze Śląskiem. Tak Jagiellonia chce zaskoczyć w hicie kolejki

Napastnik Jagiellonii docenia gwiazdę lidera ekstraklasy. Exposito zdobył 14 goli. - Wprawdzie Erik jest na czele klasyfikacji strzelców, ale wierzę, że wyjedzie z Białegostoku bez powiększenia bramkowego dorobku - tłumaczył Jesus Imaz. - Zrobimy wszystko, aby w spotkaniu z nami nic nie strzelił. Ale w kolejnych meczach będę mu kibicował i życzył powodzenia - zaznaczył as białostockiej drużyny.

Erik Exposito walnie 50 na Podlasiu? Kapitan Śląska z szansą na jubileuszowego gola w starciu z Jagiellonią

