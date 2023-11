i Autor: Cyfrasport Bartłomiej Wdowik

Będzie debiut w reprezentacji Polski?

Bartłomiej Wdowik o meczu z Czechami i nadziejach związanych z kadrą. Gwiazda Jagiellonii o transferowych plotkach [ROZMOWA SE]

Emil Kamiński 9:15

W tym sezonie Jagiellonia zachwyca w ekstraklasie. Na odkrycie białostoczan wyrósł obrońca Bartłomiej Wdowik, który strzelił w tej rundzie osiem goli w lidze. Ponownie został powołany do reprezentacji Polski. Czy zadebiutuje podczas meczów z Czechami i Łotwą? As Jagiellonii opowiada nam m.in. o nadziejach związanych z nominacją do kadry i transferowych plotkach.