Bartosz Slisz zdradza tajemnicę dobrych wyników Legii. Ten element w relacjach trenera z piłkarzami jest kluczowy

Legia kontynuuje znakomitą serię w lidze – w ośmiu meczach odniosła 6 zwycięstw i dwa razy zremisowała. Strzeliła w nich 18 goli, najwięcej spośród wszystkich drużyn. Bartosz Slisz to jeden z asów w talii Kosty Runjaica. W siedmiu meczach ligowych wychodził w podstawowym składzie.

- Grając w dziesiątkę i pokonać Pogoń w Szczecinie, gdzie nie odnieśliśmy zwycięstwa od sześciu lat, to duże osiągnięcie – cieszył się po meczu Bartosz Slisz.

„Super Express”: Nie pierwszy raz w tym sezonie odwróciliście losy meczu w dramatycznych okolicznościach. Jak pan to tłumaczy?

Bartosz Slisz: - W odpowiedzi na to pytanie wystarczy jedno słowo: drużyna. Widać, że jeden walczy za drugiego. Nie przejmujemy się, gdy tracimy bramkę ale gramy swoje, a nawet jeszcze lepiej, bo w takiej sytuacji przeciwnik często się cofa i ułatwia nam grę. Pokazaliśmy to w tym sezonie nie raz i nie dwa, to jest mega pozytywne. Takiej Legii jeszcze nie było, od kiedy ja w niej jestem. Co do meczu z Pogonią, to jestem pod olbrzymim wrażeniem, że trzy razy potrafiliśmy odrobić niekorzystny wynik, więc wielkie brawa dla całej drużyny.

- Polscy piłkarze często narzekali na granie co trzy dni i łączenie ligi z pucharami. Pana to męczy?

- Na pewno jest to inne granie. Mamy troszkę doświadczenia z gry w Lidze Europy (sezon 2021/22 - red.).Wtedy było mi ciężko połączyć z grą w lidze i nie był to łatwy sezon. W obecnym wychodzi dużo lepiej. Trener mądrze rotuje składem i jeśli ktoś wchodzi na boisko, to od razu pomaga drużynie.

- Jeśli Legia jest najlepsza od kiedy pan w niej jest, to czy Kosta Runjaic jest najlepszym trenerem w pana karierze?

- Ciężko odpowiedzieć. Każdy trener ma swój styl, ale na pewno u trenera Kosty bardzo się rozwinąłem. Ma bardzo dobry kontakt z piłkarzami - rozmawia i słucha nas. Klucz do sukcesów jest w dobrej komunikacji trenera z piłkarzami, żeby ich spytać: "Jak zawodnik czuje się przed danym meczem i po nim". Piłkarz zna swoje ciało najlepiej i trener dopytując o różne sprawy może się w dowiedzieć dużo, przed podjęciem decyzji.

- Poświęca więcej czasu na indywidualne rozmowy z piłkarzami?

- Nie. Jeden szkoleniowiec rozmawia z piłkarzami więcej, drugi mniej, ale nie można powiedzieć, co jest gorsze a co lepsze. W przypadku Kosty Runjaica jest zachowany fajny balans na linii trener – zawodnik.

- Czyli zamierza Pan kontynuować współpracę z tak dobrym trenerem i nie odchodzić na razie z Legii?

- Okienko transferowe się niedawno zamknęło i na ten moment do zimy zostaję w Legii, a co będzie dalej zobaczymy. Mamy swoje cele i to jest najważniejsze. Czuję się w tej drużynie naprawdę dobrze i możemy osiągnąć bardzo dużo.

- Wydaje się, że jest pan obecnie w życiowej formie. Spodziewa się pan powołania od selekcjonera Michała Probierza, a może gry w wyjściowym składzie, po rezygnacji Grzegorza Krychowiaka?

- Wydaje mi się, że od ponad roku jestem w topowej formie. Jest ona stabilna w każdym meczu i to dla mnie najważniejsze. Nie mnie decydować o powołaniach do kadry. Wiadomo, że zaczyna się nowe rozdanie, jest nowy selekcjoner, który ma swoją wizję. Ja robię swoje w klubie. Mam nadzieję, że powołanie dostanę i wykorzystam swoją szansę.

