Były kadrowicz o postawie Widzewa Łódź. "Niebawem wróci tam, gdzie jego miejsce"

Dwa pierwsze mecze rundy rewanżowej Widzew rozegrał u siebie. W pierwszym zremisował 3:3 z Pogonią Szczecin, a w drugim 1:1 z Jagiellonią Białystok. Teraz przed beniaminkiem wyjazdowe starcie z Lechią Gdańsk. - Główny cel to zapewnić sobie utrzymanie w lidze - powiedział Arkadiusz Onyszko, były piłkarz Widzewa w rozmowie z naszym portalem. - Jeśli łodzianie zrobią to szybko, to później będą mogli grać na luzie i w spokoju rywalizować o o czołowe lokaty. Widzew to wielki klub, z ogromnymi tradycjami i wspaniałymi kibicami, którzy zapełniają stadion na każdym meczu w Łodzi. Cenię trenera Janusza Niedźwiedzia, który zbudował zespół. To nie przypadek, że wcześniej cieszył się z awansów osiągniętych ze Stalą Rzeszów i Polkowicami. Dla mnie wyniki łodzian nie są zaskoczeniem. Może być tylko lepiej. Myślę, że niebawem Widzew wróci tam, gdzie jego miejsce. Na stałe zadomowi się w czołówce, a potem pokaże się w Europie. Jest na to skazany - stwierdził były reprezentant Polski.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Wisła Płock