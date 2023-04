Cierpiał, ale obronił rzut karny. Dante Stipica strzegł bramki Pogoni mimo wstrząsu mózgu!

Pechowa sytuacja dla bramkarza Pogoni miała miejsce w 37. minucie, gdy obrońca Kostas Triantafyllopoulos próbował interweniować i z impetem wpadł w Stipicę. Okazało się, że Grek w tej akcji dotknął piłki ręką i po analizie VAR sędzia podyktował karnego dla Lecha. Stipica z trudem podniósł się z ziemi po zderzeniu z własnym obrońcą i potrzebna była pomoc lekarska. Gdy już doszedł do siebie, to w znakomity sposób obronił strzał z 11 metrów wykonywany przez lidera strzelców ekstraklasy, Mikaela Ishaka. W ten sposób utrzymał Pogoń w grze, gdyż „Kolejorz” prowadził w tym momencie 1:0. Tyle, że Stipica dalej cierpiał na boisku, łapiąc się i trzymając co rusz za głowę.

Spoglądał w stronę ławki rezerwowych, aż w końcu poprosił o zmianę. Jeszcze przed przerwą zastąpił go Bartosz Klebaniuk. Stipica pozostał do końca meczu z drużyną i powrócił z nią do Szczecina. Najprawdopodobniej na miejscu przeszedł dokładne badania. Udało nam się ustalić, że doznał wstrząsu mózgu. Dostał również zalecenie kilkudniowego odpoczynku. Bramkarz Pogoni na początku rundy wiosennej - nie zawsze słusznie – był krytykowany. W ostatnich meczach spisywał się bardzo dobrze. Przed meczem z Lechem, w czterech poprzednich spotkaniach aż trzykrotnie zachował czyste konto. Jego obrona rzutu karnego mocno przyczyniła się do tego, że Pogoń zremisowała z Lechem i wywiozła z Poznania cenny punkt. W najbliższą sobotę „Portowcy” zmierzą się u siebie z Cracovią.

𝐃𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐢𝐩𝐢𝐜𝐚! ❌ Bramkarz Pogoni broni rzut karny Mikaela Ishaka! 📺 Transmisja meczu w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/KoLJpRTvYu— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 2, 2023