Co czeka Roberta Lewandowskiego w Barcelonie? Spekulują na temat przyszłości polskiej gwiazdy

Mistrzostwo i korona strzelców

W poprzednim sezonie Lewandowski pomógł Barcelonie odzyskać tytuł na które w Katalonii czekano cztery lata. Indywidualnie sięgnął po koronę króla strzelców. W obecnych rozgrywkach strzelił pięć goli, ale we wrześniu doznał urazu. Z tego powodu musiał odpuścić zgrupowanie kadry. Niebawem ma wrócić do gry. Czy wciąż będzie miał mocną pozycję u trenera Xaviego?

Gwiazdor Kolejorza przed kolejnym celem

Sensacyjne doniesienia

Według doniesień „El Nacional” w katalońskim klubie kręcą nosem na postawę jak i dokonania polskiego napastnika. Spekulują nawet, że gdyby nie to, że Barca potrzebuje doświadczonego zawodnika, to nasz kadrowicz miałby problem z występami w pierwszym składzie. Czyżby zbierały się nad nim czarne chmury, czy to tylko szukanie sensacji przez hiszpańskie media?

Wypad na plażę w modnych butach

Jaka zatem przyszłość przed „Lewym” w Barcelonie? W każdym razie nasz napastnik wykorzystał chwilę wolnego i wybrał się na plażę. Paradował po niej w nowych butach za 2,2 tys. zł. - Dawka witaminy morza - napisał pod zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych.

