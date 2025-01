i Autor: ERKA/SUPER EXPRESS

Nie ma spokoju w Pogoni

Kamilowi Grosickiemu puściły nerwy! Zdecydował się na ostrą ripostę. "Koniec z gadaniem farmazonów!"

Kamil Grosicki przygotowuje się z Pogonią do rundy rewanżowej Ekstraklasy. Życie w Pogoni wraca powoli do normy po zamieszaniu ze sprzedażą klubu, a później strajkiem piłkarzy. Niemniej do pełnej sielanki jeszcze brakuje o czym świadczy wpis Grosickiego na platformie X.