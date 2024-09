Dominik Marczuk podbija Amerykę. Kadrowicz z pierwszym skalpem za oceanem [WIDEO]

Zaskoczył Drwali

Marczuk przeniósł się z Jagiellonii do Realu Salt Lake City. W poprzednim spotkaniu z FC Dallas zaliczył asystę, a teraz w meczu z Portland Timbers strzelił premieowego gola w MLS. Jak wyglądała ta sytuacja? Polski pomocnik na początku zawodów dostał podanie. Po przyjęciu piłki, wymanewrował obrońcę i strzałem z pięciu metrów z lewej nogi pokonał bramkarz rywali.

Wicelider Konferencji Zachodniej

Wydawało się, że Real Salt Lake wygra to spotkanie, bo do przewy prowadził dwoma bramki. Jednak po przerwie rywale obudzili się i uratowali remis 3:3. Klub Polaka jest wiceliderem w Konferencji Zachodniej. Do lidera LA Galaxy traci siedem puntków. W następnej kolejce Real zagra na wyjeździe z Austin. Dorobek Marczuka to cztery występy w nowym zespole.

Dominik Marczuk scores his first MLS goal and RSL are on top! 📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/KlpxwHjq8V pic.twitter.com/wA99g8eod5— Major League Soccer (@MLS) September 22, 2024

