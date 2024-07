Dwa gole, czerwona kartka na zakończenie kolejki. Widzew skruszył Stal, pomógł debiutant [WIDEO]

Marek Papszun gładko wyjaśnił swoją metodę pracy z piłkarzami Rakowa. To takie proste, starczyło jedno zdanie

Pragmatyzm Stali przyniósł jej gola

W pierwszej połowie wyglądało na to, że to Widzew ma przewagę, ale nie było konkretów pod bramką gospodarzy. A w doliczonym czasie łodzianie dali się zaskoczyć. Maciej Domański precyzyjnie dośrodkował na pole karne, a tam sprytem wykazał się najlepszy strzelec mielczan - Ilja Szkurin. Białorusin ubiegł obrońców łódzkiej drużyny i uderzeniem piłki głową z piątego metra pokonał bramkarza Widzewa. - Początek mieliśmy całkiem dobry, ale później trochę się zatraciliśmy - powiedział Krystian Gettinger, kapitan Stali w Canal+ Sport. - Widzew później przejął inicjatywę. Prowadził grę, posiadał piłkę. Jednak pragmatyzm w końcówce przyniósł nam bramkę - dodał doświadczony piłkarz, który od 12 lat występuje w Stali.

Zabrakło pazerności na bramki

Tak pierwszą połowę podsumował Mateusz Żyro, obrońca Widzewa. Zwrócił uwagę na to w grze łodzian. - Byliśmy za mało agresywni i przez to straciliśmy w końcówce bramkę - analizował Żyro w Canal+ Sport. - Zabrakło postawienia kropki nad i, więcej konkretów i pazerności. Trochę brakuje tej pazerności na bramki - stwierdził.

Wakacje nie sprawiły, że Ilya Shkurin wypadł z formy! Piłkarz Stali trafia do siatki tuż przed przerwą meczu z Widzewem ⚽📺Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/cJZEyrHg0Z— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 22, 2024

Trafił debiutant

W drugiej połowie wiele się działo. Nie brakowało emocji do samego końca. Widzew odrobił straty. Premierową bramkę zdobył Jakub Łukowski, który latem dołączył do zespołu z Korony Kielce. Nowy nabytek uderzył zza pola karnego. Piłka zrobiła kozioł przed bramkarzem Mateuszem Kochalskim i wpadła do siatki gospodarzy. W końcówce łodzianie musieli grać w osłabieniu, bo czerwoną kartkę został ukarany Juan Ibiza. Świetną sytuację miał Krzysztof Wołkowicz, ale jego uderzenie z lewej nogi odbił przed siebie bramkarz Rafał Gikiewicz.

Stal Mielec - Widzew Łódź 1:1

Bramki:

1:0 Ilja Szkurin 45. min, 1:1 Jakub Łukowski 73. min

Żółte kartki:

Bert Esselink, Mateusz Stępień (Stal Mielec) - Juan Ibiza (Widzew)

Czerwona kartka:

Juan Ibiza (82. min, za drugą żółtą kartkę, Widzew)

Sędziował: Wojciech Myć. Widzów: 6 446

Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Alvis Jaunzems (87, Mateusz Stępień), Bert Esselink, Mateusz Matras, Marvin Senger, Krystian Getinger (81, Krzysztof Wołkowicz) - Fryderyk Gerbowski (86, Dawid Tkacz), Matthew Guillaumier, Piotr Wlazło, Maciej Domański (75, Koki Hinokio) - Ilja Szkurin (81, Ravve Assayag)

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Lirim Kastrati, Mateusz Żyro, Juan Ibiza, Samuel Kozlovsky - Jakub Sypek (62, Hilary Gong), Fran Alvarez (82, Luis Silva), Marek Hanousek, Antoni Klimek (62, Sebastian Kerk), Kamil Cybulski (62, Jakub Łukowski) - Imad Rondić (89, Hubert Sobol)

