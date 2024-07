Taras Romanczuk o walce w Lidze Mistrzów. Kapitan Jagiellonii mówi wprost o ambicjach mistrza Polski, wielkie pieniądze do zdobycia

Wyjdą i narzucą swój styl gry

W I rundzie FK Paneveżys sprawił niespodziankę, bo wyeliminował mistrza Finlandii HJK Helsinki (3:0, 1:1). Jednak ostatnio w lidze mistrz Litwy przegrał trzy mecze z rzędu i - UWAGA - zajmuje ostatnie miejsce w tabeli! - Przyjechaliśmy do przeciwnika, który już w pierwszej rundzie kwalifikacji pokazał, że jednak potrafi grać - powiedział Taras Romanczuk podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Pewnie dobrze się czuje, gdy jednak nie jest w roli faworyta. Nie mają nic do stracenia, będą walczyć, by osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że wyjdziemy, narzucimy nasz styl grania - podkreślił.

Jesus Imaz czuje się spełniony, ale wciąż ma apetyt na więcej. O tym marzy gwiazda Jagiellonii, spełni plan?

Mają strategię na mistrza Litwy

Władze UEFA za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji płacą 2,96 mln euro, co daje ponad 13 mln zł. Prezes Wojciech Pertkiewicz kolejne transfery do klubu uzależnia właśnie od wyników Jagiellonii w pucharach. - Wiemy, że nie będzie to łatwe spotkanie - tłumaczył Romanczuk, cytowany przez PAP. - Nastawiamy się na walkę, bo to na pewno będzie mecz walki. Interesuje mnie to, żebyśmy pokazali na co nas stać. Trener i sztab mają strategię na ten mecz - zaznaczył kapitan Jagiellonii.

Andrius Skerla o szansach Jagiellonii w el. Ligi Mistrzów. Były as klubu z Podlasia zwraca uwagę na gwiazdę mistrza Polski [ROZMOWA SE]

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Jagiellonia Białystok awansuje do Ligi Mistrzów? Tak Nie Trudno powiedzieć