FC Riga - Śląsk Wrocław RELACJA NA ŻYWO. Eliminacje FC Riga - Śląsk Wrocław W INTERNECIE

Wiemy, że FC Ryga to groźny zespół, zwłaszcza na swoim stadionie. Ale niezależnie z kim byśmy nie grali, chcemy awansować do kolejnej rundy – powiedział przed pierwszym meczem z FC Ryga w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji trener Śląska Jacek Magiera.

Trener Magiera tradycyjnie już przedmeczową konferencję rozpoczął od raporu kadrowego.

„Skład na jutrzejszy mecz wcale nie musi się mocno różnić od tego, który wyszedł na pierwsze spotkanie w lidze z Lechią Gdańsk. Ciągłość składu jest potrzebna i istotna. Poza tym nie wszyscy zawodnicy są gotowi do gry. Przyjechało z nami 22 zawodników, w tym trzech bramkarzy, ale nie każdy jest gotowy, aby wyjść jutro na boisko” – krótko wytłumaczył.

FC Ryga w swojej lidze, która jest rozgrywana systemem wiosna-jesień, jest wiceliderem tabeli. Zespół trenera Fin Simo Valakari w 23 meczach strzelił 56 goli i tylko 16 stracił.

„Wiemy, że oni bardzo dobrze się czują w ofensywie, bo jest tam dużo zawodników mocno usposobionych ofensywnie. Są groźni, zwłaszcza na własnym stadionie. Ale wiemy też, że w tej lidze są dwie czołowe drużyny, które walczą o mistrzostwo. Każda liga ma swoją specyfikę. Niezależnie od tego, z kim byśmy grali, chcemy awansować do kolejnej rundy” – skomentował Magiera.

Szkoleniowiec Śląska przyznał, że zaraz po losowaniu zwrócił uwagę, iż w lipcu rywal będzie w trakcie sezonu, ale trudno według niego ocenić, czy to atut.

„Nie mamy na takie rzeczy wpływu. Mogę teraz tutaj zrobić trzy fikołki, ale to nic nie zmieni. Tak jak wspominałem, każda liga ma swoją specyfikę. W lidze łotewskiej jest więcej gry ofensywnej, indywidualnej, nastawionej na strzelanie goli. W wielu meczach pada wiele goli. Nasza liga jest bardziej bezpośrednia, jest więcej walki. Oni mają swój plan na jutrzejszy mecz i my mamy swój plan. Dopiero boisko nam tak naprawdę powie, jak wygląda rywal i co prezentuje” – podkreślił Magiera.

Trener wicemistrzów Polski nie chciał też ocenić, czy lepiej pierwszy mecz grać na wyjeździe i mieć w zanadrzu rewanż u siebie, czy jechać na drugie spotkanie na boisko rywala.

„My nie kalkulujemy. Chcemy jutro wygrać. Wiemy jak rywal gra, znamy jego mocne i słabe strony, ale to my jesteśmy najważniejsi. Nasz mental, nasze zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty i głowa. Głowa, która musi puścić i pozwolić nam zagrać na naszym najwyższym poziomie. Kiedy się spotykają dwa zespoły z dwóch różnych lig, to zawsze jest pewna niewiadoma” – skomentował szkoleniowiec.

Dla Śląska będzie to trzynasty start w europejskich pucharach. Ostatni raz wrocławianie na arenie międzynarodowej grali trzy lata temu i również w Lidze Konferencji. Trenerem wówczas też Magiera i ekipa z Dolnego Śląska dotarła do trzeciej rundy eliminacji.

„Wielu z naszych zawodników jutro zadebiutuje na arenie międzynarodowej. Dla nich to na pewno coś wspaniałego. To nagroda za poprzedni dobry sezon. Mieliśmy takie małe przetarcie w okresie przygotowawczym, jak to jest rywalizować w pucharach, kiedy graliśmy z zespołami regularnie występującymi w pucharach. Jednak sparing to nie to samo, co mecz o stawkę. Jutro zaczynamy przygodę, która chcemy, aby potrwała jak najdłużej” – podsumował Magiera.

Początek meczu FC Ryga – Śląsk w środę o godz. 18