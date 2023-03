Felix znów strzela. Miedź coraz głębiej na dnie tabeli [WIDEO]

Od początku Piast wyglądał na drużynę lepiej zorganizowaną. W 24. min goście pokazali jak się wykorzystuje stałe fragmenty gry. Po dośrodkowaniu z lewej strony Rafała Kądziora piłkę głową zgrał Ariel Mosór, a Jorge Felix z kilku metrów bez namysłu huknął do siatki. To był drugi go Hiszpana po powrocie do ekstraklasy w tym sezonie. Felix to król strzelców polskiej ligi w sezonie 2019/20. Miedź nie potrafiła niczym odpowiedzieć rywalom, a jej piłkarze prezentowali się jak grupa przypadkowych zawodników którzy spotkali się pierwszy raz, żeby pokopać piłkę.

- Mam nadzieję, że w drugiej połowie się obudzimy – mówił w przerwie meczu kapitan Miedzi Nemanja Mijusković do kamer Canal +. Tyle, że drugą połowę znów lepiej zaczął Piast. W 49. min Kamil Wilczek wykończył składną akcję gości, ale z jego strzałem poradził sobie Dawid Abramowicz, podobnie jak w 55 . min, kiedy to świetnym strzałem lewą noga popisał się Kądzior. Gospodarze odpowiedzieli strzałem Maxime’a Dominqueza w słupek. Później pojawiła się kolejna szansa dla Miedzi, gdy w 79. minucie czerwona kartkę otrzymał Patryk Dziczek i goście grali w osłabieniu. Jednak to oni byli bliżsi zdobycia drugiego gola niż Miedź wyrównania. Najlepszy piłkarz meczu Kądzior, popisał się świetnym rajdem, minął dwóch obrońców, ale przy finalizacji akcji zabrakło już sił i dokładności. Miedź przegrała kolejny mecz i jej sytuacja jest o ile nie przesądzona, to bardzo trudna do odwrócenia.

Miedź Legnica – Piast Gliwice 0:1 (0:1)

Bramka: 0:1 Jorge Felix (23).

Żółta kartka – Miedź Legnica: Maxime Dominquez. Czerwona kartka - Piast Gliwice: Patryk Dziczek (80-faul).

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów: 3 848.

Miedź Legnica: Mateusz Abramowicz - Nemanja Mijuskovic, Andrzej Niewulis (88. Szymon Matuszek), Jurich Carolina (78. Dawid Drachal) – Michael Kostka (70. Giannis Masouras), Kamil Drygas, Chuca, Maxime Dominquez, Santiago Naveda (46. Luciano Narsingh), Dimityr Wełkowski - Angelo Henriquez.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka (65. Jakub Holubek), Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Alexandros Katranis - Damian Kądzior (90. Tom Hateley), Patryk Dziczek, Michał Chrapek (90. Alex Sobczyk), Grzegorz Tomasiewicz (74. Michał Kaput), Jorge Felix (74. Michael Ameyaw) - Kamil Wilczek

