Finansowe eldorado w III lidze. Tyle zarobi nowy piłkarz Wieczystej, wierzyć się nie chce!

Zawodnik opuścił zgrupowanie ekstraklasowej Stali, żeby w poniedziałek podpisać kontrakt z III-ligowcem z Krakowa na 2,5 roku. Więcej szczegół o zaskakującym transferze zdradził dziennikarz Canal + Sport , Adam Zakrzewski.

Poziom w dół, kasa w górę

- Udało mi się dowiedzieć, że Michał Trąbka zarabiał w Stali Mielec ok. 40 tys. złotych miesięcznie, a w Wieczystej ma dostać 30 tys. euro, czyli ok. 130 tys. zł – ujawnił Zakrzewski w programie Ekstraklasa Raport na portalu „Meczyki”.

- To są prywatne pieniądze i każdy wydaje je tak, jak uważa, ale to jest psucie rynku i mieszanie w głowach piłkarzy. Za chwilę piłkarze będą mieli dylematy - czy grać w Ekstraklasie, czy zejść trzy ligi niżej, mieszkać w ładnym mieście jakim jest Kraków i tam po prostu kopać na dużo niższym poziomie. Ale ja samego Trąbki w ogóle nie krytykuję - gdybym dostał propozycję z trzykrotną podwyżką, to bym się długo nie zastanawiał - podsumował Zakrzewski.

Szaleństwo w Liverpoolu z powodu Jurgena Kloppa. Kosmiczne ceny biletów, nie do uwierzenia!

Trzykrotnie wyższe zarobki w III lidze niż w ekstraklasie, to absurd. Według dziennikarza Canal + Sport, Wieczysta musiała zapłacić Stali Mielec również za wykupienie piłkarza. Według Zakrzewskiego była to kwota ok. 350 tys euro. Michał Trąbka do tej pory rozegrał 48 meczów w ekstraklasie w barwach ŁKS-u i Stali. Strzelił w nich 2 gole i zanotował 2 asysty. Wieczysta zajmuje pierwsze miejsce w grupie IV trzeciej ligi, mając 3 punkty przewagi nad Avią Świdnik.

Bartosz Bosacki poddaje w wątpliwość wybór Mariusza Rumaka na trenera Lecha. Ważny aspekt budowy z drużyny, przypomina sytuację sprzed 9 lat.

Nowym zawodnikiem Wieczystej został Michał Trąbka. 26-letni pomocnik, pozyskany na mocy transferu definitywnego ze Stali Mielec, podpisał 2,5-letni kontrakt.https://t.co/Fau4p5tBT0 pic.twitter.com/M4V08mslJG— KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) January 29, 2024