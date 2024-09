Trener Śląska ujawnia praktyki w Ekstraklasie: Dzwonili do klubu, żeby go zmienić, już zgłoszono następcę

Gorące krzesło we Wrocławiu

GieKSa siłą ofensywną… stoperów ograła kolejnego kandydata do ligowego podium. Robert Kolendowicz urodzinowego prezentu się nie doczekał

- Nie, jakie rachunki? - Urban wetuje takie stawianie sprawy. - Owszem, w 2013 nie zgadzałem się z momentem mojego zwolnienia z Legii – przywołuje smutne okoliczności z grudnia tegoż roku, kiedy pożegnano go po porażce z… Górnikiem w 1/8 finału Pucharu Polski. Legia musiała wtedy radzić sobie na trzech frontach, bo prócz ekstraklasy i PP, grała też w fazie grupowej Ligi Europy. - A nie było nigdy wcześniej drużyny polskiej, która – grając na międzynarodowej arenie – jednocześnie zajmowałaby pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Więc tamta decyzja była „amatorska” – ocenia po latach.

Ale dawno się już negatywnych emocji wyzbył. I daje pierwszeństwo tym pozytywnym. - Nie będę zakłamywać rzeczywistości: Legii zawdzięczam bardzo dużo, tak jak dużo zawdzięczam Górnikowi. To właśnie Legia jako pierwsza dała mi szansę pracy w Polsce (lata 2007-2010 – dop. red.) - przypomina szkoleniowiec. W tamtej pierwszej kadencji sięgnął po Pucharu Polski, w kolejnej (2012-2013) wzbogacił swe CV o dwa tytuły mistrzowskie. - Legia odcisnęło piętno na moim życiu – dodaje.

Górnik gra na Legii krótko po pucharowej porażce. Jan Urban tego jest pewny przed meczem swych podopiecznych w stolicy

W sobotę będzie jednak oczywiście robić wszystko, by jego drużyna z Legią wygrała. Ale to gospodarze mają teoretyczną przewagę: Górnik w środowy wieczór niemal do północy grał pucharowy mecz z Radomiakiem, a Legia miała wolny los. - Nie szukajmy dziury w całym – mówi jednak Urban, pytany o niespełna 72 godziny dzielące oba spotkania. - Będziemy robili wszystko, żeby się przygotować najlepiej na Legię i poszukać punktów.

Wspomniany mecz pucharowy zabrzanie przegrali po kontrowersyjnych decyzjach VAR-u. Ich opiekun nie uważa jednak, by był to powód do zwieszania głów. - Wręcz przeciwnie! - mówi z mocą. - Chłopaki mentalnie będą czuć się pewni siebie. Zagrali przecież naprawdę dobre spotkanie! - uważa Jan Urban.

Mecz Legia – Górnik w ramach 10. kolejki ekstraklasy zacznie się w sobotę o 20.15 na stadionie przy Łazienkowskiej. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.