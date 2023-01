Gwiazda Manchesteru United zareagowała na transfer… Radomiaka. „Był jednym z najlepszych, jakich poznałem”

Najseksowniejsza polska sędzia uprawiała jogę na rajskiej plaży. Fani to zobaczyli i wpadli w przerażenie!

Powód jest bardzo prosty Fernandes i Ramos są dobrymi kolegami, razem grali w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. Fernandes postanowił dodać otuchy koledze przed występami na polskich boiskach. - "Po prostu musisz pokazać, na co cię stać" – napisał na instagramie Fernandes pod zdjęciem przedstawiającym Ramosa po podpisaniu kontraktu z Radomiakiem. Wcześniej portugalski gwiazdor MU wyjątkowo ciepło wypowiedział się o swoim koledze, zapewne nie tylko z boiska. - Kogo zabrałbym ze sobą do Manchesteru United? To trudny wybór. Spotkałem na swojej drodze wielu dobrych piłkarzy i poznałem wielu przyjaciół. Najlepszym z nich był Francisco Ramos - mówił Fernandes w jednym z wywiadów.

Ramos nie zrobił takiej kariery jak Fernandes, który przez portal transfermarkt wyceniany jest obecnie na 75 mln euro. Nowy pomocnik Radomiaka w 2017 roku z rezerw FC Porto trafił do Chaves, z później reprezentował barwy Vitorii Guimaraes, Santa Clara i Nacionalu. Na poziomie portugalskiej ekstraklasy rozegrał 73 mecze w których strzelił jednego gola. Radomiak jest jego pierwszym klubem poza Portugalią. Związał się z nim 2,5-letnim kontraktem. Niespełna 28-letni zawodnik jest środkowym pomocnikiem, ale może grać na bokach tej formacji. Na razie dzięki słynnemu koledze, o jego transferze do Radomiaka dowiedziały się rzesze kibiców obserwujących konto Fernandesa.

