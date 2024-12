Kiedy do gry wróci Kacper Tobiasz, co ze zdrowiem bramkarza Legii? Goncalo Feio u razie młodzieżowego reprezentanta Polski

Efthymis Koulouris dał prowadzenie Pogoni Szczecin

Jesus Imaz notuje świetne liczby. Jest skuteczny w ekstraklasie, jak w europejskich pucharach. W starciu z Pogonią to właśnie on doprowadził do wyrównania. Gospodarze jako pierwsi strzelili gola. Zrobił to po kwadransie najksuteczniejszy zawodnik szczecińskiego zespołu Efthymis Koulouris. Grek dostał podanie i stojąc na piatym metrze oddał błyskawiczny strzał. Zrobił to na tyle mocno i precyzyjnie, że bramkarz Sławomir Abramowicz był bezradny. Młodzieżowy reprezentant Polski puścił piłkę między nogaim. Ale to była trudna dla niego sytuacja.

Na kłopoty Jesus Imaz, który nie zwalnia tempa

Na początku drugiej połowy Jagiellonia odrobiła straty. Zrobił to Jesus Imaz, który skorzystał z dobrego podania od Kristoffera Hansena. Przyjął piłkę, rozejrzał się i spokojnie, tehnicznym strzałem pokonał bramkarza Pogoni. To był jego dziesiąty gol w tym sezonie i numer 91 w historii występów w ekstaklasie. Hiszpan marzy o tym, aby zdobyć 100 goli w naszych rozgrywkach. Jeśli utrzyma dyspozycję, to jeszcze w tym sezonie zrealizuje ten plan. Trafił w siódmym meczu z rzędu w ekstraklasie. Jego dorobek w tym sezonie to 14 goli we wszystkich rozgrywkach.

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1:1

Bramki:

1:0 Efthymis Koulouris 14. min, 1:1 Jesus Imaz 54. min

Sędziował: Szymon Marciniak. Widzów: 17 958

Żółte kartki:

Benedikt Zech (Pogoń) - Tomas Silva, Darko Churlinov (Jagiellonia)

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Jakub Lis (60. Benedikt Zech), Linus Wahlqvist, Leo Borges, Leonardo Koutris - Kamil Grosicki (74. Patryk Paryzek), Rafał Kurzawa (74. Alexander Gorgon), Kacper Łukasiak (60. Adrian Przyborek), Fredrik Ulvestad, Wahan Biczachczjan (88. Joao Gamboa) - Efthymis Koulouris

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Dusan Stojinovic, Adrian Dieguez, Michal Sacek, Kristoffer Hansen (65. Miki Villar) - Tomas Silva, Aurelien Nguiamba (57. Nene), Marcin Listkowski (57. Jarosław Kubicki), Darko Churlinov (80. Oskar Pietuszewski), Jesus Imaz - Afimico Pululu (80. Lamine Diaby-Fadiga)

