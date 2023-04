Josue kontra Ivi Lopez. Zobaczcie jak wypadły gwiazdy Legii i Rakowa w specjalnym sprawdzianie [WIDEO]

Josue rządzi w Legii, Ivi Lopez w Rakowie

W tym sezonie Josue i Ivi Lopez spisują świetnie. Portugalczyk jest kapitanem Legii i jej najlepszym strzelcem. Zdobył osiem bramek w lidze. Hiszpan błyszczy w barwach Rakowa, strzelił w ekstraklasie także osiem goli. As lidera ma apetyt, aby w tym sezonie sięgnąć po tytuł, zdobyć po raz trzeci z rzędu Puchar Polski i powalczyć o koronę króla strzelców. Ivi Lopez snajperskie berło przymierzył w ubiegłej edycji, gdy zdobył 20 bramek i był najlepszym strzelcem polskiej ligi.

Kto zyskał przewagę przed hitem?

Piłkarze mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i poczuć się jak bohaterowie popularnego programu telewizyjnego "Milionerzy". W specjalnym materiale przygotowanym przed sobotnim hitem ekstraklasy odpowiadali na pięć pytań. Do każdego z nich do wyboru mieli trzy odpowiedzi. Mogli skorzystać z trzech kół ratunkowych. Mogli usunąć błędną odpowiedź, sprawdzić za pomocą VAR-u i wykonać telefon do znajomego, aby im pomógł wybrać właściwe rozwiązanie. Jak sobie poradzili? Który z nich zyskał przewagę przed sobotnim hitem na Łazienkowskiej? W każdym razie liderzy Legii i Rakowa z uśmiechem odpowiadali na pytania.

