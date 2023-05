Josue tłumaczy dlaczego przedłużył kontrakt z Legią. Gwiazda ligi mówi o domu, honorze, wsparciu

W poprzednim sezonie Josue przyczynił się do utrzymania Legii w ekstraklasie. W tym był pierwszoplanową postacią całych rozgrywek. Trener Kosta Runjaić ceni jego umiejętności. Momentami Portugalczyk irytuje swoimi zachowaniem, ale do jego piłkarskiej klasy nie można mieć zastrzeżeń. W tym sezonie strzelił we wszystkich rozgrywkach 15 goli i miał dziewięć asyst. Zdobył z Legią Puchar Polski i został wicemistrzem Polski. Jednak chciałby sięgnąć po tytuł. Wierzy w to, że warszawski zespół mistrzostwo odzyska w przyszłym sezonie. W ten sposób argumentował to, że przedłużył o rok kontrakt z Legią.

Tak Kosta Runjaić zareagował na pozostanie gwiazdy. Trener Legii nie ukrywa satysfakcji

Josue znakomicie czuje się w stolicy Polski. - Kiedy czujesz, że jesteś w domu, nie chcesz wyjeżdżać - powiedział pomocnik Josue, cytowany przez klubowe media warszawskiego klubu. - A z Warszawą i Legią właśnie tak jest: stały się moim domem. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że kolejny sezon spędzę przy Łazienkowskiej i będę tutaj kontynuował swoją karierę. To wielki honor być kapitanem, który wiele dla mnie znaczy. Legia jest największym klubem w Polsce.

Legia zatrzymuje gwiazdę. To dlatego Josue zostaje w Warszawie

Do decyzji Portugalczyka przyczynili się także sympatycy Legii. - Kibice doceniają mnie - tłumaczył na łamach strony warszawskiego klubu. - Wiele razy czułem z ich strony wyrazy sympatii. Teraz, kiedy zakończyliśmy rozmowy kontraktowe, mogę w pełni im podziękować za wielkie wsparcie, jakie nam okazali. W nowym sezonie wsparcie będzie nam jeszcze bardziej potrzebne. Chciałbym zostać z Legią mistrzem Polski - zadeklarował kapitan stołecznego klubu.

Kapitan Josue zostaje w Legii na kolejny rok. "Będziemy potrzebować jego doświadczenia"

Sonda Czy Josue z Legii to najlepszy piłkarz ekstraklasy? Tak, nikt nie może się z nim równać Nie, bez przesady Jest dobry, ale czy najlepszy?