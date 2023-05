Legia zatrzymuje gwiazdę. To dlatego Josue zostaje w Warszawie

Tak Marek Papszun opuścił stadion Rakowa Częstochowa! To pożegnanie przejdzie do historii. Trener odleciał z mistrzostwem, po chwili wrócił

Wicemistrz Polski pokonał Śląsk, który szczególnie w pierwszej połowie mocno postraszył gospodarzy. Legia straciła tylko jednego gola, bo świetnie interweniował bramkarz Kacper Tobiasz. Jeszcze przed przerwą stołeczny zespół się otrząsnął, a po przerwie szybko przypieczętował zwycięstwo. Bohaterem był Rafał Augustyniak, który strzelił pierwszego i ostatniego gola. Trafił także także Maciej Rosołek. W ten sposób Legia - jako jedyny zespół w ekstraklasie - nie dała się pokonać w tej edycji u siebie. Jej bilans na Łazienkowskiej to: dwanaście wygranych, pięć remisów.

Trener Kosta Runjaić nie ukrywał satysfakcji z tego, że jego podopieczni podtrzymali serię na własnym stadionie. Jednak najbardziej ucieszyło go to, że kapitan Josue zdecydował się podpisać roczną umowę. - To kluczowy piłkarz nie tylko w tym sezonie, ale przez cały czas odkąd stał się zawodnikiem Legii - powiedział Runjaić po zawodach, cytowany przez oficjalny portal klubu. - Jest prawdziwym kapitanem nie tylko na boisku, ale też poza nim. Josue wziął na siebie dużą odpowiedzialność. Ale także rozwijał się w tej roli i odwdzięczył się swoją grą - komplementował gwiazdę zespołu.

Portugalczyk był najlepszym graczem Legii w tym sezonie. Na Gali Ekstraklasy ma szansę otrzymać dwie nagrody. Został nominowany w dwóch kategoriach: najlepszy pomocnik i „Piłkarz sezonu”. Jego dorobek w lidze to: 12 goli i sześć asyst. To właśnie po jego podaniu z rzutu różnego Rafał Augustyniak przypieczętował triumf nad Śląskiem. - Kiedy czujesz, że jesteś w domu, nie chcesz wyjeżdżać - wyznał Josue, cytowany przez klubowe media. - A z Warszawą i Legią właśnie tak jest: stały się moim domem. To wielki honor być kapitanem. To wiele dla mnie znaczy, bo Legia jest największym klubem w Polsce. Kibice doceniają mnie. Wiele razy czułem z ich strony wyrazy sympatii. W nowym sezonie wsparcie będzie nam jeszcze bardziej potrzebne. Chciałbym zostać z Legią mistrzem - zdradził Portugalczyk.

