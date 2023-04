Kamil Grosicki może liczyć na wsparcie żony. Piękna Dominika Grosicka gorąco kibicuje gwieździe Ekstraklasy

Kamil Grosicki to zdecydowanie jeden z zawodników o najgłośniejszym nazwisku w polskiej Ekstraklasie. Ale Pogoń zyskała nie tylko „głośne nazwisko”, ale też bardzo solidnego gracza, który swoją przydatność udowodnił już nie raz. Obecnie jest on wiceliderem klasyfikacji strzelców ze stroną gola do Ishaka i Imaza. Choć do najlepszych asystentów ligi traci kilka „punktów”, to w klasyfikacji kanadyjskiej (gole i asysty) lepszy od niego jest tylko wspomniany Ishak. Grosicki swoją klasę piłkarską pokazał choćby w dwóch ostatnich, ważnych meczach – jego gol przyczynił się do remisu z Lechem Poznań, a asysta pomogła wygrać z Cracovią. Dobre występy nie przekonały jednak Fernando Santosa, by powołać skrzydłowego do kadry, o czym Grosicki opowiedział w rozmowie z nami. W tym nieprzyjemnym momencie zawodnik Pogoni z pewnością mógł liczyć na rodzinę, zwłaszcza żonę.

Dominika Grosicka zachwyca urodą. To dla niej Grosicki zdobywa kolejne gole

Dominika Grosicka swoje wsparcie dla męża okazywała już niejednokrotnie, choćby w mediach społecznościowych. Niedawno żona polskiego piłkarza miała okazję kibicować mu podczas bardzo ważnego wydarzenia, czyli mundialu w Katarze. Grosicki zagrał na nim tylko w ostatnim meczu, ale potrafił zwrócić na siebie uwagę kilkoma akcjami.

Wielu fanów z pewnością nie może przejść obojętnie obok urody Dominiki Grosickiej. Żona polskiego piłkarza jest jedną z popularniejszych tak zwanych WAG, a jej profil na Instagramie śledzi 145 tys. osób! Tam publikuje ona zdjęcia z życia codziennego, dzięki czemu możemy przekonać się, że wkłada dużo pracy w utrzymanie swojego działa w odpowiedniej kondycji. W galerii poniżej znajdziecie zdjęcia pięknej Dominiki Grosickiej.