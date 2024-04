Kamil Grosicki pokazał żonę na Wielkanoc i się zaczął. Ściana jednoznacznych komentarzy

Wielkanoc to wyjątkowy czas dla Polaków. Najważniejsze święta religijne wykorzystywane są w całym kraju jako pretekst do rodzinnych spotkań i wielu inspirujących rozmów. To radosne momenty, których często na co dzień po prostu brakuje. Nie inaczej te Święta przeżywają również sportowcy. Choć oni akurat muszą odmawiać kolejnego kawałka serniczka, to pozostałe punkty Wielkanocy z pewnością są realizowane. Dowodem na to może być zdjęcie Kamila Grosickiego. Piłkarz Pogoni Szczecin zaprezentował na nim swoją osobę oraz małżonkę. Dominika Grosicka, mimo upływu czasu, wciąż wygląda ponadprzeciętnie dobrze, co nie umknęło uwadze internautów.

Lawina komentarzy pod zdjęciem żony Grosickiego

Choć Kamil Grosicki mógł spodziewać się, że jego wierni fani zaleją go komentarzami na Instagramie, to skala chyba przeszła najśmielsze oczekiwania. "Grosik" zapewne nie mógł opędzić się od powiadomień z portalu społeczenościowego. Co rusz pojawiały się nowe opinie i były one jednoznaczne. W wielu z nich komplementowano wygląd pary, a szczególnie wybranki serca piłkarza. Te miłe słowa łączone były z życzeniami Wielkanocnymi i jeśli przynajmniej połowa z nich się spełni, to Grosciki będzie bardzo szczęśliwym człowiekiem.

Grosicki ma świetny czas

Szczęście w życiu prywatnym w ostatnich miesiącach u Kamila Grosickiego splata się z sukcesami zawodowymi. Doświadczony skrzydłowy może z pewnością oceniać swój powrót do Pogoni Szczecin jako strzał w "dziesiątkę". Z miejsca udowodnił, że wciąż może wiele dawać na boisku i stał się jedną z największych gwiazd Ekstraklasy. Potencjał w zawodniku dostrzega również kolejny selekcjoner, czego dowodem było powołanie przez Michała Probierza na baraże o awans na mistrzostwa Europy 2024.