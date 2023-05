Kamil Grosicki z żoną Dominiką błyszczeli na gali ekstraklasy. Kto jeszcze bawił na imprezie w stolicy? [ZDJĘCIA]

Kamil Grosicki miał świetny sezon. Strzelił 13 goli i był liderem Pogoni. Dlatego to właśnie jemu przypadło najważniejsze wyróżnienie. O jego wyborze zadecydowali piłkarze ekstraklasy. W pokonanym polu zostawił Josue, asa Legii, który okazał się najlepszy wśród pomocników. Mistrzem Polski został Raków i trudno się dziwić, że jego zawodnicy oraz szkoleniowiec zostali docenieni. Po raz drugi z rzędu najpiękniejszą bramkę zdobył Fabian Piasecki. Miało to miejsce w wygranym 3:0 spotkaniu z Radomiakiem Radom w 10. kolejce. Na liście laureatów znalazł się duet Piasta: Ariel Mosór, który był najlepszy wśród młodzieżowców oraz Patryk Dziczek - zwycięzca Turbokozaka. Do legend ekstraklasy dołącyzli za to: Henryk Kasperczak, Paweł Janas, Piotr Celeban, Piotr Brożek i Gerard Badia.

Piłkarz sezonu: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Trener sezonu: Marek Papszun (Raków Częstochowa)

Bramkarz sezonu: Vladan Kovacević (Raków Częstochowa)

Obrońca sezonu: Fran Tudor (Raków Częstochowa)

Pomocnik sezonu: Josue (Legia Warszawa)

Napastnik sezonu: Marc Gual (Jagiellonia Białystok)

Gol sezonu: Fabian Piasecki (Raków Częstochowa)

Młodzieżowiec sezonu: Ariel Mosór (Piast Gliwice)

Turbokozak sezonu: Patryk Dziczek (Piast Gliwice)

Numer sezonu: Vladan Kovacević (Raków Częstochowa)