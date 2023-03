Kibice Motoru wyszli przed stadion, odpalili race i zaczęli skandować! Wszystko przez bójkę prezesa z trenerem, opowiedzieli się po jednej ze stron

To on uratuje Lechię Gdańsk przed spadkiem z ekstraklasy? Kolejny kandydat na trenera klubu z Trójmiasta

Motor Lublin zmaga się z dość dużym problemem. W niedzielę 5 marca 2023 roku doszło do bójki między prezesem Pawłem Tomczykiem, a szkoleniowcem drużyny, Goncalo Feio. Działacz klubu trafił do szpitala na zszczycie łuku brwiowego, a Portugalczyk opuścił Lublin i nic nie wskazuje na to, aby mógł kontynuować pracę z Motorem. Fani drużyny postanowili zamanifestować jednak swoje poparcie dla Portugalczyka i w nocy 6 marca 2023 roku wyszli przed stadion, argumentując, czemu Feio powinien pozostać na swojej posadzie. Mamy nagranie.

Kibice z Lublina przerwali milczenie. Chcą, aby Feio pozostał na stanowisku

W trakcie manifestacji przed stadionem Motoru Lublin, jeden z ultrasów klubu powiedział, czemu kibice chcą, aby Feio pozostał na swoim stanowisku.

- Widzimy, co się dzieje. Wiemy, że pewne decyzje nie są zależne od nas, ale chcemy pokazać, że Motor to my. Bez nas niektóre decyzje nie będą podejmowane. Goncalo Feio przyjechał i pokazał, że można stworzyć profesjonalny klub, ale niektórzy mu zaczęli przeszkadzać. Jego bronią przede wszystkim wyniki i my chcemy pokazać solidarność. On dał nam nadzieję. Przyszliśmy, bo nas łączy miłość do tego klubu - przekazał jeden z ultrasów.