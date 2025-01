Podopieczni Rafała Góraka w sobotni wieczór świętowali triumf w drugiej edycji Turnieju Spodek Super Cup. Wygrali wszystkie mecze grupowe, a w decydującym boju rozbili Słowaków z Trnawy 3:0. Najlepszym strzelcem imprezy został Sebastian Bergier ze zwycięskiej ekipy, autor siedmiu goli (w tym dwóch w finale). Tytuł MVP otrzymał inny GieKSiarz, Adrian Błąd.

Ledwie siedem godzin po ostatnim gwizdku w kultowej hali w Katowicach, podopieczni Rafała Góraka zaplanowany mieli wyjazd z Bukowej na lotnisko w Balicach. Właśnie z Krakowa w niedzielny poranek odlecieć mieli do Antalyi; stamtąd zaś pojechać do miejscowości Lara, gdzie zaplanowano zgrupowanie w dniach 12-25 stycznia.

GKS Katowice już miał być na zgrupowaniu w Turcji, a tu nagle taka wiadomość!

Katowiczanie do odprawy stawili się o czasie; szybko okazało się jednak, że muszą zweryfikować swoje plany. Nocne i poranne opady śniegu zakłóciły bowiem funkcjonowanie podkrakowskiego portu lotniczego. Sporo startów zostało w niedzielne przedpołudnie opóźnionych, a lot do Antalyi, planowany na 9.15 – odwołano w ogóle! Kolejny – zgodnie z siatką połączeń – odbyć się ma w poniedziałek po południu.

GKS Katowice na razie trenuje… 80 km od domu

W tej sytuacji pomocną dłoń do katowiczan wyciągnęła Cracovia, której zawodnicy do Turcji odlecieli w sobotni wieczór. „Pasy” przyjęły GieKSiarzy w Cracovia Training Center w Rącznej, gdzie podopieczni Rafała Góraka trenowali w niedzielne popołudnie. Kolejne zajęcia odbędą w po niedziałkowy poranek, by kilka godzin później podjąć kolejną próbę odlotu do Antalyi.

Na miejscu w Larze GKS rozegra cztery mecze sparingowe. Jego rywalami będ:ą serbski Železničar Pančevo (14.01), węgierski Spartacus Nyiregyhaza (17.01), ukraiński Veres Równe (21.01) oraz bułgarska drużyna Arda Kyrdżali (24.01).

W kadrze na zgrupowanie znaleźli się m.in. zawodnicy rehabilitujący się po urazach i zabiegach operacyjnych, czyli Grzegorz Rogala, Lukas Klemenz i Adam Zrelak. W przypadku tego ostatniego powrót do gry nastąpić może najwcześniej w połowie marca. A że nowego pracodawcy szuka również Jakub Arak (nie weźmie udziału w obozie), celem numer jeden beniaminka w zimowym okienku transferowym będzie zakontraktowanie napastnika.