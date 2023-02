i Autor: Cyfrasport Rafał Murawski (z lewej) został wyrzucony z boiska już po 32 minutach gry

Lech przegrał w lidze

Kolejna ligowa porażka Kolejorza - czy już odpuścił obronę tytułu? Nadzieja na złoto zamieniona na czerwień Murawskiego

Trzy dni po euforii spowodowanej wygraną z Bodo/Glimt i awansem 1/8 finału Ligi Konferencji Europy, Lech praktycznie do minimum zredukował swe szanse na obronę mistrzowskiego tytułu. Porażka we Wrocławiu z drużyną doskonale przy Bułgarskiej wspominanego Ivana Djurdjevicia oznacza, że poznaniacy po 22. kolejkach mają już 16 punktów straty do Rakowa. Momentem wielce ważącym dla losów niedzielnego meczu była czerwona kartka dla Radosława Murawskiego.