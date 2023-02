Kosta Runjaić po awansie Legii w Pucharze Polski. Jasna deklaracja szkoleniowca wicelidera ekstraklasy

Legia celuje w Puchar Polski

Wygraną z trzecioligowcem przypieczętował rezerwowy Carlitos, który przed kilkoma dniami wrócił do gry po urazie ręki. To ważne trafienie dla Hiszpana. Był nieskuteczny w dwunastu meczach z rzędu. W pierwszej połowie bramkarza gospodarzy pokonali: Tomas Pekhart i Bartosz Kapustka. Trener Kosta Runjaić powiedział na konferencji prasowej o celu stołecznego klubu. - Naszym celem jest finał Pucharu Polski - powiedział szkoleniowiec warszawskiej drużyny, cytowany przez klubowe media. - Legia jest klubem z wielkimi ambicjami. Po poprzednim sezonie bardzo ważnym słowem dla nas jest pokora. Teraz jestem szczęśliwy z powodu awansu. Każde spotkanie w Pucharze Polski jest jak finał. Wystarczy zły moment i odpada się z tych rozgrywek - analizował trener Legii, która po raz ostatni zdobyła Puchar Polski w 2018 roku.

Zdecydowała cierpliwość i dominacja

Szkoleniowiec Legii tak ocenił występ podopiecznych z Lechią Zielona Góra. - Kluczem do wygrania meczu był balans między defensywą i ofensywą - zaznaczył. - Graliśmy z dużą determinacją oraz poświęceniem. Nie weszliśmy w to spotkanie tak, jak chcieliśmy. Jednak później złapaliśmy nasz styl. Była dominacja i cierpliwość z naszej strony. To był klucz do sukcesu - podkreślił trener Kosta Runjaić, cytowany przez oficjalny portal stołecznego klubu.

